Npo Sistemi inaugura il progetto HPE Innovation Lab per esplorare i nuovi orizzonti della Digital Transformation

In collaborazione con Hewlett Packard Enterprise, Npo Sistemi organizza una giornata aperta alla scoperta del nuovo progetto

Sarà inaugurato mercoledì 5 aprile, alle ore 16.45, il nuovo HPE Innovation Lab presso la sede di Npo Sistemi di Cernusco sul Naviglio. La giornata prevede un Talk Show sull’HPE Innovation Lab, una demo rivolta alla soluzione Aruba ClearPass&Airwave per la gestione sicura degli accessi e un’intervista sulla case history dedicata al nostro progetto di Disaster Recovery realizzato su tecnologia HPE 3PAR per “L’Eco della Stampa”, presentato direttamente da Gianfranco Cersomimo, Responsabile Sistemi di “Eco della Stampa”.

Il Talk Show accennato da Lombardi sarà strutturato come un momento di incontro, moderato da un giornalista di settore, nel quale si cercherà di costruire un confronto assieme a clienti, la stessa Npo Sistemi e Hewlett Packard Enterprise dove far emergere tutte le aspettative legate alla Digital Transformation e al ruolo degli Innovation Labs come centri di sperimentazione e di idee attraverso cui la tecnologia entra in contatto con il Business e l’innovazione.

Grazie alla demo dedicata alla soluzione di sicurezza ClearPass & Airwave per gli accessi con profilazione degli utenti, gestione e controllo di tutti gli elementi in rete LAN e WiFi (utenti, AP, Controller, switches) con Aruba INSTANT Tech sarà possibile “toccare con mano” la digital transformation.

Chi volesse confermare la propria presenza può iscriversi a questo link, dove è presente anche l’agenda completa dell’inaugurazione.

“Questo evento – ha concluso Lombardi – è solo il primo di un nutrito programma che abbiamo costituito. Infatti, il nostro Innovation Lab ha già pianificato di trattare in dettaglio, attraverso una programmazione specifica, temi quali il backup, la virtualizzazione, le soluzioni Wi-Fi e relativa sicurezza, l’Hybrid infrastructure e l’iperconvergenza. Tutti temi che reputiamo assolutamente vitali per le aziende in questo importante momento di Digital Transformation”.