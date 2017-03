Canon acquisisce Kite.ly

Un’operazione in linea col desiderio dell’azienda di essere protagonista nel settore della stampa mobile

Canon Europa ha acquisito Kyte.ly, la piattaforma di e-commerce mobile con sede a Londra, specializzata nella stampa personalizzata. L’integrazione di Kite.ly permetterà a Canon di aggiungere una nuova area strategica al proprio portfolio di servizi digitali, riuscendo in tal modo ad offrire un ecosistema di stampa quanto mai ampio e diversificato.

“Portare Kite.ly all’interno del gruppo Canon è la nostra ultima mossa per espandere l’offerta di servizi digitali, rendendo la stampa mobile universale – spiega Alberto Spinelli, Senior Director Services di Canon Europa -. Esiste una crescente tendenza da parte dei consumatori ad acquistare prodotti personalizzati direttamente dai propri dispositivi mobili. Dalla combinazione delle tecnologie di stampa di alta qualità di Canon e delle soluzioni di facile utilizzo di Kite.ly nascerà uno straordinario portfolio di prodotti di stampa, cui i clienti potranno liberamente accedere utilizzando app sia nuove che esistenti”.

Kite.ly entra a far parte del gruppo di aziende e brand di Canon che offrono servizi digitali complementari, come Lifecake e irista, aiutando Canon a creare un ecosistema di imaging completo per i propri clienti, dallo scatto, al recupero, dalla condivisione alla stampa, avvalendosi di siti web e app mobile di facile utilizzo. L’acquisizione consentirà inoltre ai clienti e ai partner B2B di Canon di esplorare nuove opportunità di business, mentre i rivenditori potranno offrire una soluzione di stampa personalizzata end-to-end, sia online che in-store. Infine, i fornitori di servizi di stampa potranno collegare facilmente la soluzione Canon-Kite.ly alle loro infrastrutture e accedere a nuove fonti di reddito.

Charlie Carpenter, CEO e cofondatore di Kite.ly ha invece commentato: “Oggi è un grande giorno per il team Kite.ly, che vede realizzarsi il proprio instancabile desiderio di offrire una soluzione di stampa mobile personalizzata, a livello internazionale. Siamo felici di unire la nostra innovativa piattaforma con il portfolio di servizi digitali Canon, per contribuire insieme alla nascita di una nuova era nel settore della stampa. Il fatto che Canon condivida la nostra visione di diventare il “print button” di Internet, integrato in ogni app o sito web di imaging, è per noi fonte di grande ispirazione. Kite.ly è integrata in centinaia di app di nostri clienti in tutto il mondo; in collaborazione con Canon potremo migliorare il servizio, aiutandoli a generare nuovi profitti e a interagire più efficacemente con i propri utenti”.