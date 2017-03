Tech Data Italia distribuisce la linea Smart Signage di Samsung

Oltre ai display ad alta luminosità, sarà a disposizione dei rivenditori anche il software di gestione dei contenuti Samsung Magic Info

Tech Data, attiva nella distribuzione di prodotti, soluzioni e servizi informatici, firma un accordo con Samsung per la distribuzione della linea Smart Signage.

Nell’ambito della strategia di ampliamento del proprio portafoglio prodotti, Tech Data Italia ha riconosciuto in Samsung un partner nello sviluppo e fornitura di monitor professionali largo formato.

Con la partnership appena siglata, Samsung metterà a disposizione dei propri rivenditori, oltre ai display ad alta luminosità, disponibili in diverse tecnologie e in una completa gamma di dimensioni, il software di gestione dei contenuti Samsung Magic Info.

“La domanda di soluzioni Visual Display, con la possibilità di programmazione dei contenuti è aumentata in modo considerevole” spiega Davide Corte, Head of IT Division di Samsung Electronics Italia. “Sulla spinta della trasformazione digitale, le aziende avvertono l’esigenza di creare e distribuire contenuti per raggiungere il proprio target al momento giusto, sfruttando la potenza della comunicazione visuale attraverso display LCD, LED e QLED. Soluzioni che possono essere installate praticamente ovunque e personalizzabili secondo le esigenze delle singole realtà, sia che siano attività commerciali, infrastrutture, istituzioni o impianti industriali”

L’offerta di soluzioni digital signage si estende, inoltre, a supporto del settore educativo e formativo per offrire nuovi livelli di esperienza didattica con soluzioni di visualizzazione e lavagne interattive basate su tecnologia a cristalli liquidi.

Sottolinea Daniele Pagni, Business Unit Manager Divisione Maverick di Tech Data Italia, “Essere tra i maggiori HUB identificati per la distribuzione dei large format display da Samsung, leader indiscusso in ambiente Smart Signage, ci inorgoglisce e ci rende consapevoli del buon lavoro che abbiamo fatto come Maverick Italia in termini di crescita e di specializzazione nell’ambito del nuovo mondo dell’Audio Video. Uno sviluppo che ci ha permesso di garantire ai Partner del canale l’eccellenza in termini logistici, di consulenza e non per ultimo di relazione. Sono sicuro che assieme a Samsung riusciremo a portare sul canale un alto livello di qualità che ci contraddistinguerà tra gli operatori del settore”.