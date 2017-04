TTG 1 APRILE: dati al sicuro con Netgear

In questa puntata del TTG: PTC Creo in un webinar, Netgear, Ordine degli Ingegneri di Brescia, Schneider Electric e Croil

IN QUESTA EDIZIONE:

In questa edizione del TTG scopriamo come riutilizzare i vecchi progetti CAD con PTC, Netgear presenta ReadyNAS e l’ordine degli Ingegneri di Brescia spiega quali sono i benefici fiscali di Industry 4.0.

Per finire Schneider Electric illustra le opportunità per le aziende italiane offerte dal piano per l’Industria 4.0 e Regione Lombardia e Ordine degli Ingegneri propongono un convegno per illustrare gli incentivi regionali.

