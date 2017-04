An easy path to… Sense, Compute & Connect

Quattro tappe italiane per i seminari Avnet Silica e Silicon Labs

Avnet Silica, una società Avnet, annuncia in collaborazione con Silicon Laboratories una serie di eventi gratuiti dedicati alle tecnologie più innovative in termini di elaborazione, rilevamento, connettività senza fili e ultimo ma, non meno importante, strumenti software e stacks.

Il ciclo di seminari si terrà in maggio e prenderà il via il 3 a Padova (Four Points by Sheraton) per poi proseguire il 4 a Pisa (Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria

dell’Informazione), il 9 a Milano (Barceló) e si concluderà il 10 a Roma (Hotel Villa Mercede).

Il seminario è dedicato a tecnici e progettisti che vogliono approfondire le loro conoscenze sui temi chiave di questi incontri, identificare il prodotto migliore per le proprie esigenze e

conoscere le ultime tendenze del mercato. Per ogni evento ai partecipanti verrà consegnato free of charge il nuovissimo Inspiration Kit Thunderboard Sense.

Le giornate vedranno avvicendarsi sessioni teorico-pratiche, al mattino e hands-on al

pomeriggio.