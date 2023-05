“WINE-FI”, appuntamento in Franciacorta

Cambium Networks ha annunciato “WINE-FI”, partner event 2023 organizzato in una splendida e accattivante location nel cuore della Franciacorta il prossimo 23 maggio.

Non a caso, “Sparkling Experience” è il sottotitolo dell’evento dove Cambium intende parlare del presente e del futuro della connettività wireless. Un incontro, quello denominato “WINE-FI”, che si prospetta appunto “frizzante” sotto molteplici punti di vista.

Partendo dalla location, l’azienda vinicola Bellavista, un punto di riferimento delle “bollicine” prodotte in Franciacorta, quasi 200 ettari di terreno, situati sulla collina Bellavista, chiamata così perché circondata dal lago di Iseo da una parte, la catena montuosa delle Alpi dall’altra, e che si affaccia su tutta la Pianura Padana.

A “WINE-FI” i contenuti non saranno da meno della cornice

Il focus tecnologico di “WINE-FI” sarà ONE NETWORK, il potente framework che fa convergere in modo sicuro le tecnologie dall’edge al cloud, creando un’unica piattaforma di rete per l’automazione intelligente, la visibilità e il controllo delle applicazioni, semplificando le operazioni e migliorando efficienza e sicurezza, per le aziende, gli MSP e gli ISP.

Nel corso dell’evento “WINE-FI” si parlerà anche dell’ingresso di Cambium nel mondo della network security, in particolare con la soluzione NSE 3000. Il Network Service Edge (NSE) offre servizi avanzati di sicurezza, rete e WAN per le reti di piccole e medie imprese. Questi servizi sono integrati nella soluzione ONE Network di Cambium, che consente quindi alle aziende di implementare e gestire i criteri di sicurezza sulla rete wireless e cablata, il tutto completamente gestito e controllato come parte di un unico framework. La soluzione include funzionalità SD-WAN, bilanciamento del carico e failover, controllo della larghezza di banda e QoS WAN.

Le soluzioni Wi-Fi 6E software defined di Cambium Networks al “WINE-FI”

Altro tema toccato al “WINE-FI” sarà il Wi-Fi 6E ad alta capacità, che triplica lo spettro disponibile per l’utilizzo del Wi-Fi, aggiunge il supporto per la banda a 6 GHz, e consente un accesso wireless veloce e affidabile come mai prima d’ora. Le soluzioni Wi-Fi 6E software defined di Cambium Networks consentono agli operatori di rete non solo di aggiungere il supporto per 6 GHz alle loro reti, ma di ottimizzare le modalità di utilizzo. I service provider, le imprese, le scuole, le strutture alberghiere e sanitarie, e altri ancora trarranno vantaggi dal nuovo spettro pulito, consentendo più streaming video, voce e traffico dati, con un sensibile miglioramento del servizio ai clienti.

Non mancherà poi al “WINE-FI” un aggiornamento sulle soluzioni fixed wireless a 60 GHz di Cambium Networks che offrono il beam-steering automatico e il più recente standard 802.11ay, fornendo una capacità multi-gigabit affidabile insieme a bassa latenza e resilienza. Il robusto design della rete consente a un enorme numero di utenti della rete di usufruire di servizi ad alta intensità di banda come streaming video, videoconferenze, social media, streaming audio, chiamate vocali e altro ancora.

Il tutto innaffiato da abbondante Quality of Experience (QoE)

Verrà anche analizzata la soluzione Quality of Experience (QoE), che attraverso l’ottimizzazione delle applicazioni e il controllo della larghezza di banda, consente ai service provider di aumentare la soddisfazione dei clienti e ridurre il tasso di abbandono. QoE permette inoltre l’ottimizzazione della connettività, ad esempio in funzione della gestione dei flussi video, anche in ambito aziendale o nella scuola.

Quality of Experience si integra con le apparecchiature fixed wireless broadband di Cambium Networks e la piattaforma di gestione cloud cnMaestro™, fornendo allo stesso tempo preziose funzionalità di ottimizzazione anche sulle reti che non utilizzano apparecchiature Cambium.

Come sempre negli eventi Cambium esperti, partner e clienti si confronteranno per approfondire i temi sul tavolo e scambiare esperienze e competenze.

Inoltre i distributori italiani saranno presenti a “WINE-FI” con un proprio stand nell’area espositiva per incontrare direttamente i partecipanti all’evento.

Il format prevede le presentazioni in mattinata (ore 10-13), seguite dalla visita guidata cantina, con degustazioni ed experience (ore 13-15).