Nuovo accordo Computer Gross – Bitdefender

L’obiettivo è portare ad un numero sempre più significativo di utenti la maggiore protezione possibile

Computer Gross, distributore di soluzioni Ict, sigla un nuovo accordo di distribuzione con Bitdefender, produttore di soluzioni di sicurezza antimalware, per portare ad un numero sempre più significativo di utenti la maggiore protezione possibile.

“L’accordo di distribuzione appena formalizzato con Bitdefender si inserisce in una strategia di sviluppo di Computer Gross nel trend della sicurezza, viste le crescenti esigenze di un mercato sempre più attento e sensibile a questa tematica. Il nostro obiettivo rimane quello di ampliare la nostra offerta, presentando soluzioni sempre più competitive e riconosciute per la loro qualità ed affidabilità” precisa David Baldinotti, General Manager della Unit Computer Gross J.Soft.

“L’apertura di Computer Gross come distributore per Bitdefender rappresenta un aspetto fondamentale nello sviluppo del canale a valore in Italia – commenta Valter Cassinerio, Regional Sales Director Italy -. Con le competenze consolidate in ambito Security, Datacenter e Virtualizzazione, Computer Gross può portare ai partner tutto il contenuto innovativo delle soluzioni Bitdefender GravityZone, in pieno allineamento con la nostra strategia di crescita nel mercato dell’Endpoint e Datacenter Security. Inoltre la forte presenza nella distribuzione delle soluzioni Citrix permetterà di accelerare l’adozione di Bitdefender Hypervisor Introspection, la soluzione di sicurezza più innovativa e mai realizzata sino ad ora, pensata per rispondere con efficacia agli APT (Advanced Persistent Threats) ed agli attacchi mirati di nuova generazione. La collaborazione con Computer Gross si colloca quindi nel nostro piano di accelerazione all’interno del territorio nazionale, potendo contare sulle importanti partnership e relazioni, realizzate dal distributore toscano come punto di riferimento per tutto il mercato IT”.