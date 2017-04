Un nuovo approccio al retail come leva per l’internazionalizzazione e l’omnichannel

Questi i temi al centro della partecipazione di Dedagroup Stealth a IT4Fashion

Dedagroup Stealth sarà alla settima edizione di IT4Fashion, l’appuntamento che ogni anno riunisce le aziende e i brand più prestigiosi della moda con i professionisti, i ricercatori, i player ICT e le software house, in programma dal 19 al 21 aprile a Firenze.

Il 19 aprile alle ore 15.30, all’interno della sessione plenaria, Luca Tonello – Sales Executive and Channel Manager, Dedagroup Stealth – terrà un intervento sulla gestione centralizzata dei processi retail a livello globale, concentrandosi in particolare sul retail esteso come motore abilitante dell’espansione internazionale e dell’omnichannel. L’internazionalizzazione è infatti al centro delle direttrici fondamentali dello sviluppo di Dedagroup in generale, e in particolare di Dedagroup Stealth, società che supporta le aziende del settore del fashion & luxury, grazie alla suite Stealth, piattaforma gestionale riconosciuta come leader del settore, capace di incorporare una conoscenza dei processi produttivi, logistici e distributivi senza paragoni sul mercato.

Molti i clienti Stealth presenti nelle varie sessioni tecniche: in particolare, mercoledì 19 aprile alle ore 11.30 il contributo di Julien Christin, WW MIS Operation Manager di Saint Laurent, brand tra i leader mondiali del fashion e cliente di punta di Dedagroup Stealth, illustrerà nel dettaglio un progetto di successo incentrato sul controllo esteso della supply chain, dal titolo “Internal & External SC Collaborative Tool”.

L’edizione 2017 di IT4Fashion, che vede Dedagroup impegnata anche nella veste di Gold Sponsor, si terrà presso le Pagliere, all’interno del Giardino delle Scuderie Reali a Firenze.