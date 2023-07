TCL: sostenibilità al centro

TCL, brand di elettronica di consumo e TV, ha recentemente lanciato il Report ESG 2022, che illustra i risultati raggiunti nel proprio percorso di sostenibilità fino ad oggi e la sua visione per il futuro.

In linea con l’attenzione globale sull’impatto ambientale, TCL evidenzia il proprio impegno nello sviluppare prodotti che siano il più possibile eco-consapevoli, incoraggiando i consumatori ad adottare uno stile di vita più sostenibile.

Imballaggi realizzati con materiali ecologici e design ponderato

I materiali di imballaggio rappresentano un aspetto cruciale nello sviluppo di un’economia circolare. Come brand che ha spedito 23,78 milioni di smart TV in tutto il mondo nel 2022, è fondamentale che i propri imballaggi soddisfino gli elevati standard di rispetto ambientale attraverso l’utilizzo di materiali leggeri, non inquinanti, rinnovabili e sostenibili. TCL ha investito nella ricerca di alternative innovative ai materiali tradizionali, promuovendo l’utilizzo dell’inchiostro di soia, della carta riciclabile, dei materiali di imballaggio in carta certificati dal Forest Stewardship Council (FSC) e della plastica riciclabile ABS – con alcuni progetti che prevedono il divieto totale di imballaggi non riciclabili al fine di diminuire ulteriormente l’uso di plastica in futuro.

Quando possibile, si cerca di ridurre la quantità di imballaggi necessari. Ridimensionando le scatole e le confezioni, e diminuendo le pagine dei libretti di istruzioni, TCL riduce il peso e il volume dei prodotti, diminuendo di fatto la quantità di imballaggio superfluo caricata nei container e, di conseguenza, le emissioni di gas serra generate dal trasporto delle merci. Nel 2022, TCL ha sviluppato la prima nuova soluzione di imballaggio in cartone a nido d’ape , che migliora l’ammortizzazione dell’imballo riducendone al contempo lo spessore, con un ulteriore risparmio di spazio nei container.

Costruire prodotti duraturi ed efficienti dal punto di vista energetico per il futuro

Al di là dell’imballaggio e dei manuali d’uso, l’attività di ricerca e sviluppo di TCL assicura che il design di ogni prodotto sia il più ecocompatibile possibile, apportando modifiche per migliorarne la praticità, la durata e l’efficienza – aiutando i consumatori a risparmiare e a proteggere l’ambiente.

Gli indici di efficienza energetica dei prodotti TCL soddisfano e superano gli standard nazionali del settore.

Al fine di ridurre l’impatto ambientale, TCL ha introdotto sul mercato lavatrici in classe A, sia per il livello di rumorosità che per i consumi, e i frigoriferi utilizzano la tecnologia Twin Eco Inverter.

Funzioni come la Modalità ECO sui TV TCL incoraggiano inoltre i consumatori a utilizzare i prodotti in modo più sostenibile, garantendo un’esperienza visiva di qualità limitando al contempo il consumo energetico.

Negli smartphone del brand, la funzione Smart Charging migliora l’efficienza energetica e riduce l’usura della batteria regolando in modo intelligente l’andamento di ricarica in base alle abitudini dell’utente.

Gli sforzi ESG di TCL compiuti finora e l’impegno per un domani più sostenibile

I risultati del Report ESG 2022 di TCL riflettono la missione del brand di migliorare la vita dei clienti. Entro il 2025, TCL si impegna a ridurre le emissioni di gas serra del 18%, il consumo di acqua del 27%, il consumo di elettricità del 13,5%, il consumo di gas naturale del 70% e il consumo di EPS fino al 10%.