Synology lancia nuovi NAS ad alte prestazioni per attività intensive a livello di dati

Sono DiskStation DS1517+ e DS1817+

Synology ha presentato DiskStation DS1517+ e DS1817+ con unità di espansione DX517.

“DS1517+ e DS1817+ offrono agli appassionati di tecnologie e alle aziende di piccole dimensioni più opzioni di archiviazione in grado di fornire straordinarie prestazioni e flessibilità per attività di archiviazione intensive – ha affermato Jason Fan, Product Manager in Synology – . DS1517+ e DS1817+ sono i primi due Synology che supportano SSD M.2, concepiti per risolvere il calo di prestazioni in applicazioni con elevato carico di lavoro e per ridurre notevolmente la latenza I/O.”

DS1517+ e DS1817+ sono forniti di processore Intel Atom quad-core 2.4GHz, con due opzioni di memoria predefinite: 2GB e 8GB, espandibili a 16GB. Oltre alle quattro porte di rete 1GbE integrate, lo slot PCIe presenta una scheda di interfaccia di rete da 10GbE opzionale, con porte dual 10GbE per massimizzare la larghezza di banda. Se dotato di memoria dual channel e interfaccia di rete 10GbE opzionale, le prestazioni sequenziali di throughput possono raggiungere velocità fino a 1.179 MB/s di lettura e fino a 542 MB/s di scrittura.

Grazie alla possibilità di installare la nuova scheda adattatore M2D17 PCIe di Synology, DS1517+ e DS1817+ possono aggiungere l’SSD SATA dual M.2 come cache, migliorando le prestazioni senza occupare vani unità per fini di archiviazione volume.

DS1517+ e DS1817+ supportano la connessione fino a due unità di espansione DX517, consentendo agli utenti di aggiungere fino a 10 vani unità aggiuntivi e di scalare subito la capacità di archiviazione. Il volume RAID può essere espanso direttamente senza dover riformattare i dischi rigidi esistenti, assicurando la continuità di espansione della capacità senza inattività.

DS1517+ e DS1817+ sono alimentati da DiskStation Manager (DSM) 6.1.