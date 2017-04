ON Semiconductor nomina Avnet Silica “Distributore dell’anno 2016”

Il premio è stato riconosciuto grazie ai traguardi conseguiti in termini di aumento delle vendite, al design-in e alla crescita delle quote di mercato

Avnet Silica, società Avnet, ha ricevuto da ON Semiconductor il premio di “Distributore dell’anno” per il 2016. Il premio annuale viene assegnato in ogni regione geografica da ON Semiconductor a un suo distributore per i risultati complessivi raggiunti. Si tratta di un riconoscimento per traguardi conseguiti in termini di aumento delle vendite, design-in e crescita delle quote di mercato.

ON Semiconductor è un fornitore di soluzioni a semiconduttore che offre un portafoglio completo di sistemi di connettività ad alta efficienza energetica e di dispositivi di rilevamento, gestione dell’alimentazione, analogici, logici, di temporizzazione, discreti e custom.

“Siamo lieti di avere ottenuto questo premio da ON Semiconductor. Il loro portafoglio all’avanguardia si inserisce perfettamente nella strategia di Avnet Silica, volta ad aiutare gli ingegneri a risolvere le loro sfide di progettazione nel campo delle applicazioni IoT, automotive, di visione embedded e spaziali”, ha dichiarato Mario Orlandi, presidente di Avnet Silica.

Jeff Thomson, vice presidente Global Channel Sales per ON Semiconductor ha commentato: “Il sostegno dei nostri partner di distribuzione in tutto il mondo è fondamentale per il successo dei progetti ON Semiconductor nell’ottica di aumentare la penetrazione nel mercato e far crescere i ricavi a un ritmo più veloce rispetto al settore. Il rapporto di collaborazione con Avnet Silica nell’area EMEA ha raggiunto ottimi risultati in termini di crescita delle vendite, di sviluppo significativo di nuovi business, di supporto alle esigenze dei clienti delle due aziende e alle iniziative promosse da ON Semiconductor e rivolte all’eccellenza operativa. Con questo riconoscimento siamo lieti di premiare Avnet Silica per i contributi eccezionali forniti durante tutto il 2016”.