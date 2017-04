Software-defined storage: Lenovo presenta DSS-G

La soluzione consente una superiore semplicità infrastrutturale, superiori prestazioni e un TCO più basso

Lenovo, in occasione del suo evento annuale Accelerate Partner Forum, ha annunciato Lenovo Distributed Storage Solution for IBM Spectrum Scale (DSS-G), una soluzione scalabile di software-defined storage (SDS). Progettata per supportare risorse storage dense e modulari a file e a oggetti in ambienti che richiedono alte prestazioni e che fanno ricorso intensivo ai dati, Lenovo DSS-G permette ai clienti di gestire la crescita esponenziale dei dati e la conseguente necessità di memorizzare enormi quantità di informazioni strutturate e non strutturate.

Il deployment di soluzioni storage destinate ad ambienti HPC, intelligenza artificiale (AI), analytics e cloud — tutti trend tecnologici di rilievo che stanno ridisegnando profondamente l’aspetto del data center — impone oggi un carico di lavoro significativo sulle risorse IT. DSS-G è l’ultima proposta Lenovo studiata per accelerare l’adozione della tecnologia dei software-defined data center che offre ai clienti importanti vantaggi come una superiore semplicità infrastrutturale, superiori prestazioni e un TCO più basso.

Questo annuncio rappresenta un altro passo nell’impegno di Lenovo nei confronti di HPC (High-Performance Computing) e AI (Intelligenza Artificiale) con l’obiettivo di estendere i vantaggi del Software Defined Storage (SDS) anche ai cluster HPC, e sarà seguito da ulteriori proposte dirette ai clienti che implementano Ceph o Luster.

Basata su Lenovo System x3650 M5, un server dotato di potenti processori Intel® Xeon® e riconosciuto per i propri livelli di affidabilità e prestazioni al vertice del settore, la soluzione Lenovo DSS-G è disponibile in versione rack preintegrata di facile installazione. Realizzata con drive e chassis storage SAS Lenovo D1224 e D3284 da 12Gbps con componenti software e di rete che comprendono il supporto di Red Hat Enterprise Linux, la nuova proposta offre un’ampia scelta di tecnologie all’interno di una soluzione integrata.

Le nuove caratteristiche comprendono:

Scalabilità semplificata : per iniziare con un sistema semplice e far crescere facilmente performance e capacità attraverso un approccio modulare

: per iniziare con un sistema semplice e far crescere facilmente performance e capacità attraverso un approccio modulare RAID innovativo : con IBM Spectrum Scale Declustered RAID, riduce fino a otto volte l’overhead delle procedure di rebuild

: con IBM Spectrum Scale Declustered RAID, riduce fino a otto volte l’overhead delle procedure di rebuild Scelta di reti ad alta velocità: con opzioni che comprendono Infiniband o Ethernet fino a 100Gbps

La nuova soluzione Lenovo DSS-G è completata da Lenovo Scalable Infrastructure (LeSI). LeSI riduce la complessità del deployment e fornisce una soluzione integrata e completamente supportata che affianca i migliori componenti presenti nel settore con un design ottimizzato. Questo consente la massima disponibilità di sistema e un rapido rilevamento delle cause di fondo dei problemi durante l’utilizzo del sistema.

Nel loro insieme, tutte queste caratteristiche permettono ai clienti di far girare workload HPC, big data o cloud a uso intensivo di dati per concentrare il proprio lavoro sulla massimizzazione del valore di business e recuperare preziose risorse precedentemente impegnate sul design, sull’ottimizzazione, sull’installazione e sul supporto delle infrastrutture richieste per soddisfare le esigenze di business.

Lenovo propone inoltre un portafoglio completo di servizi che supportano l’intero ciclo di vita della soluzione Lenovo DSS-G e di tutti gli asset IT Lenovo. Professionisti esperti possono assistere in caso di deployment complessi così come fornire servizi gestiti per il monitoraggio 24×7 e la gestione dei sistemi tecnici. Tra i vantaggi disponibili vi è anche il punto di riferimento unico per l’assistenza a livello di soluzione.

“Le soluzioni HPC Lenovo fanno parte di progetti di ricerca focalizzati sulla capacità di risolvere le sfide più complesse dell’umanità. Un supercomputer su cinque nel mondo è realizzato con prodotti HPC Lenovo e siamo orgogliosi di poter contare tra i nostri partner importanti centri di ricerca universitari. La soluzione Lenovo DSS-G incrementa questa capacità. I clienti possono ora implementare una soluzione software-defined storage che aumenta prestazioni, scalabilità e capacità dell’ambiente HPC”, ha dichiarato Madhu Matta, VP & GM, High Performance Computing and A.I.