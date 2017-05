Una delegazione europea riconosce l’impegno di Epson nella responsabilità sociale d’impresa

Negli stabilimenti Epson sono state riscontrate ottime condizioni di lavoro durante le visite in azienda

Una delegazione europea, che si è recentemente recata in visita presso gli stabilimenti di produzione di Seiko Epson in Cina e in Indonesia, è rimasta positivamente colpita dalle condizioni di lavoro dei dipendenti dell’azienda, le quali superano ampiamente i requisiti previsti dalla legge e dimostrano l’impegno di Epson per quanto concerne l’implementazione di best practice relative alla responsabilità sociale d’impresa. Tale delegazione, formata da clienti e rappresentanti del settore pubblico, rivenditori, organizzazioni non governative (ONG) e istituzioni religiose, ha visitato gli stabilimenti cinesi e indonesiani di Epson, che insieme contano circa 20.000 dipendenti.

“Quando si tratta di responsabilità sociale d’impresa, le buone intenzioni non bastano. Le aziende non dovrebbero soddisfare i requisiti previsti in questo ambito semplicemente per garantire la conformità a criteri di approvvigionamento socialmente responsabili”, ha dichiarato Henning Ohlsson, responsabile CSR di Epson Europe.

Ohlsson ha anche aggiunto: “In linea con quanto definito dai nove principi della nostra policy di etica aziendale, Epson si impegna innanzitutto a garantire le migliori condizioni di lavoro per i suoi 73.000 dipendenti, a prescindere dallo stabilimento in cui sono impiegati, ed è lieta che ciò possa trasparire in modo evidente in occasione delle visite aziendali.”