Da Yashi mini pc e monitor regolabili per il medicale

La realtà giapponese, da oltre dieci anni in Italia, ha annunciato mini pc Nucky e monitor Shine Pivot per la sanità e il mercato elettromedicale

Si propone come “accoppiata vincente” l’offerta Yashi composta da mini pc Nucky e monitor Shine Pivot per la sanità e l’elettromedicale.

Nello specifico, la gamma dei mini pc ultracompatti Nucky copre qualsiasi esigenza di funzionalità, potenza di elaborazione, connettività richieste dal settore medicale, grazie alle molteplici caratteristiche esclusive.

Silenziosità totale con sistemi fanless e assenza di ventole

Oltre a essere completamente silenziosi, i sistemi di dissipazione passiva, proposti con i nuovi mini pc sono, infatti, l’ideale per evitare accumulo di polveri ed emissioni di aria con cariche elettrostatiche, mentre lo scambio di aria con l’esterno è ridotto al minimo in quanto la dissipazione del calore avviene tramite lo chassis del mini pc.

Ingombri ridotti e facilità di Installazione

Nucky è posizionabile ovunque, ad esempio in postazioni mobili su carrello per la gestione della somministrazione dei medicinali o la consultazione delle cartelle cliniche nei reparti.

Nucky F: affidabilità e connettività totale

La serie Nucky F, sviluppata con standard industriali, si presta per applicazioni dedicate, come diagnostica e automazione, grazie alla sua gamma completa di interfacce ingresso/uscita, anche RS232, per comunicare con sensori, robot, e gestire sistemi automatizzati.

Tutto il buono dei monitor Yashi Shine Pivot

I monitor Pivot sono pensati per ottenere la migliore ergonomia d’uso in ogni ambiente lavorativo. In ambito sanitario rappresentano la soluzione ideale per creare postazioni adeguate agli standard di sicurezza sul lavoro e per applicazioni particolari, come ad esempio le visualizzazioni di cartelle cliniche e documenti diagnostici, quali radiografie, Tac, Ecografie e altro ancora.

Altezza Regolabile

Pivot ha un funzionale piedistallo regolabile in altezza per ottenere l’angolo di visione ideale in qualsiasi postazione di lavoro che deve essere parallela all’asse visivo con la testa in posizione non inclinata per non sollecitare i muscoli del collo e i nervi oculari.

Rotazione a 90°

La facoltà di ruotare il monitor di 90° consente di visualizzare con una resa perfetta, e senza scroll del mouse, documenti, testi e immagini con proporzioni verticali maggiori della larghezza orizzontale.