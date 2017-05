Il sito Internet di Esprinet diventa responsive

Interamente rivisitato per essere fruibile da qualsiasi device, il nuovo sito di Esprinet punta a garantire nuovi livelli di user experience ai clienti

È interamente riprogettato per essere fruibile da qualunque device e per migliorare la user experience dei clienti il nuovo sito di Esprinet che, all’indirizzo esprinet.com propone una grafica completamente aggiornata per un sito più attuale.

D’altra parte, il sito, che è anche ecommerce, rappresenta uno strumento fondamentale per Esprinet e per i suoi clienti, che lo utilizzano sia per comprare sia per vendere a loro volta.

Nel 2016 gli accessi sono stati 5.342.728 e, tramite l’ecommerce, sono stati gestiti 733.853 ordini, pari al 56% del totale.

Nuova modalità di ricerca prodotti

Oltre alla completa riorganizzazione dei contenuti per permettere l’accesso da mobile, un importante elemento di novità è la modalità di ricerca dei prodotti, più rapida, diretta e facile. È possibile, infatti, impostarla per prodotto, per produttore, oppure per soluzioni, raggruppando direttamente prodotti appartenenti a merceologici diversi, così da permettere al cliente di avere una visione d’insieme sulla soluzione.

L’accesso alle informazioni commerciali e post-vendita è stato ulteriormente semplificato e velocizzato, introducendo la possibilità di creare un elenco personalizzato per una navigazione più veloce nelle categorie di preferenza del cliente, di impostare la navigazione con prezzi al dettaglio e di oscurare alcuni prodotti nel risultato della ricerca.

Infine, è stato introdotto il calcolatore Esprifinance, che permette al cliente di ottenere una quotazione di leasing o noleggio in tempo reale direttamente dal carrello Esprinet e di richiedere un credit check, ottenendone l’esito in pochi minuti.

Secondo Giovanni Testa, Business Operations Manager di Esprinet Italia: «Il sistema di vendita Esprinet basato sul sito internet ha ridisegnato la filiera distributiva ed è unico nel settore della distribuzione B2B. L’ecommerce per Esprinet non è solo un canale ma un modello di business, che ci ha permesso di reinventare il mestiere del distributore e di diventare il punto di riferimento dei rivenditori che cercano informazioni dettagliate e strumenti di vendita. Il nuovo sito Esprinet è stato pensato con i nostri clienti, per supportarli ancora di più nella quotidianità lavorativa, agevolandoli non solo nelle operazioni di ricerca dei prodotti, ma anche nell’accesso facilitato alle informazioni amministrative, con la possibilità di navigare in qualunque momento e da qualsiasi dispositivo».

Nel rinnovamento del sito, un ruolo fondamentale è stato giocato proprio dai clienti Esprinet, che sono stati coinvolti in un progetto di analisi con l’obiettivo di ottenere un feedback sulla loro user experience.

Velocità nella ricerca dei prodotti e nella gestione degli ordini, risparmio dei costi di gestione e personalizzazione dei contenuti del sito e del rapporto commerciale, sono i punti di forza indicati dai clienti e che sono stati ulteriormente potenziati nella nuova versione.

Esprinet ha scelto di dare la possibilità a chi accede a www.esprinet.com di scegliere se navigare nel nuovo o nel “vecchio” sito. La risposta è stata positiva: nella giornata di lancio il 40% degli utenti unici, pari a 3.773 accessi, ha navigato esclusivamente nel nuovo sito con 13.511 sessioni, mentre nella prima settimana l’80% ha continuato a usare la nuova piattaforma, il 27% dei quali in maniera esclusiva e il 53% per alcune specifiche operazioni.