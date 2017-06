Gigamon consolida i rapporti con Exclusive Group grazie a un accordo di distribuzione nell’area EMEA

Il vendor specializzato in soluzioni di visibilità e di sicurezza di rete rafforza la propria strategia distributiva grazie a Exclusive Networks

Gigamon, specialista nel mercato della Network Visibility, ha firmato un accordo con

Exclusive Group, il gruppo di tecnologie e servizi a valore aggiunto (VAST) per aumentare la propria presenza nel canale e accelerare le vendite in tutta l’EMEA.

“Di fronte a cambiamenti di mercato senza precedenti, investire su un rapporto tra vendor e distributore con maggiore energia e attenzione non è mai stato così importante. Da anni sappiamo che la crescita è più veloce ed efficiente e le attività sono meglio focalizzate quando una visione di business condivisa porta a un’assunzione dei rischi più vincente partendo da investimenti strategici a lungo termine – dichiara Barrie Desmond, COO Exclusive Group -. Gigamon sta incrementando costantemente la sua influenza sul mercato EMEA con un portfolio di tecnologie disruptive che permettono una visibilità senza eguali sui dati in movimento negli ambienti cloud pubblici, privati e ibridi. Le nostre attività di business sono perfettamente coerenti e il nostro impegno per migliorarle ancora ci permetterà di raggiungere un livello superiore”.

L’accordo di distribuzione delle soluzioni Gigamon oggi copre 15 Paesi dell’area EMEA, estendendo gli accordi di partnership già stabiliti con Exclusive Networks in Germania, nel Regno Unito, in Francia e Spagna, nei Paesi Nordici, in Medio Oriente, nel Benelux e nei restanti paesi di lingua tedesca. Gli obiettivi chiave per i restanti mesi del 2017 sono il reclutamento di nuovi rivenditori e il rafforzamento dei servizi tecnici, del marketing e del supporto prevendita sia per i clienti esistenti sia per quelli nuovi.

“Exclusive ha tutte le carte in regola per aiutarci ad ottenere i nostri obiettivi, grazie ad una profonda conoscenza dei bisogni delle aziende e una notevole capacità nello sfruttare le dinamiche del mercato per accelerare la crescita e lo sviluppo le tecnologie disruptive – dichiara Gerard Alison, Vice President Gigamon per l’area EMEA -. Ci sono inoltre interessanti sinergie con altri vendor specializzati in cybersecurity che appartengono al portfolio Exclusive Networks – molti dei quali fanno parte dell’ecosistema Gigamon – con cui le nostre Security Delivery Platforms and Visibility Fabric possono ottenere ottimi risultati”.