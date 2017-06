Exclusive Group porta i servizi finanziari e di leasing forniti dalla divisione Exclusive Capital in 20 Paesi

By

Exclusive Capital lancia la copertura in tutti i Paesi europei, in Medio Oriente, in Australia e Nuova Zelanda

Exclusive Capital, la divisione Servizi Finanziari e Leasing del Gruppo Exclusive, ha annunciato oggi che la sua gamma di servizi flessibili, innovativi e in grado di generare valore è ora disponibile in 20 paesi nel mondo. Alimentata dall’aumento della domanda di mercato, la copertura geografica è raddoppiata negli ultimi sei mesi grazie alle migliaia di partner reseller presenti in tutta l’area EMEA che hanno usufruito dei servizi finanziari di Exclusive Capital, generando dunque sempre più opportunità di business, aumentando il valore degli accordi e chiudendo più rapidamente le vendite.

“Un numero maggiore di partner comincia ad apprezzare i vantaggi offerti dai servizi finanziari e di leasing dell’IT, che aumentano la convenienza di soluzioni tecnologiche più all’avanguardia – ha detto Frank Laga, direttore amministrativo di Exclusive Capital -. La nostra presenza internazionale ci permette di offrire opzioni di pagamento localizzate anche nel caso di contratti globali multi-sito. I vendor contribuiscono alla nostra espansione aiutando a indirizzare i nuovi modelli di consumo basati sul cloud, ciò permette ai clienti di preservare il capitale e trarre vantaggi finanziari dai tassi d’interesse eccezionalmente bassi in tutto il mondo”.

Dal lancio avvenuto in Francia all’inizio del 2015, Exclusive Capital è cresciuta rapidamente con operazioni in Belgio, Lussemburgo, Regno Unito, Italia, Australia e Nuova Zelanda. Gli ultimi paesi ad aggiungersi nell’area EMEA sono stati i Paesi Nordici, l’Olanda, la regione Iberica, la Turchia e il Medio Oriente, arrivando così a operare in 20 Paesi.

“In poco più di due anni, le dimensioni di Exclusive Capital sono cresciute al punto da eguagliare quelle del gruppo, con l’eccezione dell’Asia; un risultato fantastico, che è ancora un work in progress e che intendiamo trasformare in un’offerta davvero globale – dichiara Barrie Desmond, COO di Exclusive Group -. L’apprezzamento dei nostri servizi di finanziamento e di leasing riflette la loro notevole rilevanza nei confronti dei decisori aziendali, rendendoli la naturale scelta per i reseller partner e il perfetto completamento agli altri nostri servizi a valore aggiunto”.