Yashi Italia incontra i rivenditori del Centro-Sud Italia

Organizzato con Micromaint e Microsoft Italia, Yashi Dealer Meeting si terrà il prossimo 5 luglio presso il Micromaint Store di Calsalnuovo (NA)

Si terrà il prossimo 5 luglio a Casalnuovo, in provincia di Napoli, presso Micromaint Store, Yashi Dealer Meeting, appuntamento messo a punto da Yashi Italia, in collaborazione con Microsoft Italia e con Micromaint, per incontrare i rivenditori del Centro-Sud.

Una giornata di lavoro, schedulata dalle 10 alle 18, per affrontare a più mani un aggiornamento sulla gamma Educational e sulle nuove opportunità portate da Yashi nel segmento del Digital Signage.

Realizzato in collaborazione con la Divisione Educational di Microsoft Italia, Yashi Dealer Meeting dettaglierà ai rivenditori che parteciperanno all’evento EDU Audio Specialist l’intera Gamma di soluzioni EDU e tutte le modalità per personalizzare un progetto didattico.

Sarà, inoltre, occasione per conoscere le anteprime su Windows 10 S e le nuove politiche di Licenza ma anche per sapere come diventare centro assistenza tecnica autorizzato sul territorio italiano.

Non mancheranno, infine, le nuove politiche di canale con la presentazione dei vantaggi per i dealer che decideranno di iniziare una partnership commerciale e tecnica con il vendor.