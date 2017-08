Søren Drewsen alla guida del Gruppo EET

EET Group, uno dei più grandi distributori IT europei, annuncia la nomina di Søren Drewsen come nuovo CEO a partire dal 1 Agosto 2017

John Thomas, attuale CEO del Gruppo EET, dopo vent’anni alla guida dell’azienda, ha deciso di lasciare l’incarico a Søren Drewsen per trascorrere più tempo con la sua famiglia. John Thomas entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione del Gruppo EET e rimarrà come azionista insieme ai proprietari della maggioranza di FSN Capital.

Bo Rygaard, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato “John Thomas mi ha informato della sua decisione parecchio tempo fa. Anche se con rammarico, rispetto pienamente la sua volontà, contento del fatto che entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione, un ruolo che garantirà un’agevole migrazione. Voglio ringraziare John Thomas per il contributo decisivo che ha dato alla nostra società durante tutti questi anni insieme. John ha partecipato a rendere EET Group uno dei più importanti distributori a livello europeo”.

John Thomas commenta “È stata una decisione molto difficile. Negli ultimi vent’anni, essere il CEO del gruppo EET è stata la mia mission principale, costante e quotidiana. Søren è il successore più adatto a questo ruolo ed ora ho l’opportunità di trascorrere più tempo con la mia famiglia. Sono molto grato per il periodo trascorso con il Gruppo EET e sono orgoglioso dei risultati che abbiamo ottenuto insieme. Ne menziono solo alcuni: la forza finanziaria, l’ottima organizzazione, le oltre 40 acquisizioni e numerosi riconoscimenti da parte di clienti e fornitori “.

Il successo del Gruppo EET continuerà grazie al neo-nominato Søren Drewsen, 51 anni, titolare di un Master in Scienze e Laurea in Marketing e Organizzazione alla Copenhagen Business School. E’ entrato a far parte del Gruppo EET dalla posizione di Vice Presidente e Direttore Generale del Gruppo e capo del Nord Europa presso il Gruppo Icopal / BMI.

Bo Rygaard, presidente del Consiglio di Amministrazione, afferma “Søren Drewsen ha un’esperienza gestionale completa maturata in diverse aziende, incarichi in multinazionali ed in diversi settori. Sono convinto che Søren Drewsen sia la persona giusta per continuare la nostra strategia di leadership di mercato, su scala paneuropea, in ciascuna delle nostre sette aree aziendali”.

Søren Drewsen ha dichiarato “Sono estremamente impressionato dalla crescita del Gruppo EET negli ultimi 15 anni e sono entusiasta di far parte di quest’azienda. Non vedo l’ora di portare il gruppo EET nella prossima fase di sviluppo e di conseguire la strategia concordata”.