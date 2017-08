Tech Data amplia la sua offerta di soluzioni IoT legate all’Industria 4.0

Firmato un accordo di distribuzione con Alleantia

Tech Data rafforza il suo impegno nell’aiutare i propri partner a cogliere le opportunità con l’implementazione di progetti strategici basati sull’Industria 4.0, siglando un accordo di distribuzione con Alleantia, un nuovo Vendor specializzato in soluzioni IoT convenienti e facilmente implementabili.

L'offerta plug-and-play di Alleantia consente di raccogliere dati da sensori, gateway e sistemi di controllo, e permette di comunicare con qualsiasi macchina utilizzata in azienda, al fine di estrarre i dati di interesse e renderli fruibili istantaneamente a più applicazioni informatiche per implementarli nei processi decisionali. Le soluzioni di Alleantia utilizzano la tecnologia XPANGO che permette di connettere in modo rapido e conveniente le macchine alla Internet of Things con grandi risparmi nei costi di progetto ed evitando sostituzioni di validi dispositivi in uso.

Alleantia risponde dunque alle esigenze di comunicazione ed integrazione della Fabbrica Intelligente grazie all’applicazione della Industrial Internet of Things (IIoT) attraverso cui passa la comunicazione necessaria per ottimizzare e rendere più efficienti i vari processi produttivi aziendali.

Questi sistemi sono entrati a fare parte della crescente offerta IoT SmartForce di Tech Data derivante dal ramo di attività Smart IoT Solutions. L'offerta SmartForce comprende un portafoglio di soluzioni end-to-end convalidate, destinate a System Integrator, rivenditori a valore aggiunto e fornitori di servizi per consentire loro di usufruire rapidamente dei vantaggi derivanti dall'introduzione di nuovi servizi digitali sul mercato IoT.

“Tale accordo è pienamente coerente con l’obiettivo che Tech Data si è posta di semplificare la realizzazione delle soluzioni Industry 4.0 all’interno delle aziende manifatturiere e produttive italiane – commenta Giovanni Besozzi, BU Manager IoT di Tech Data Italia -. Con le soluzioni proposte da Alleantia infatti offriamo ai nostri Clienti la possibilità di semplificare uno degli aspetti più critici per la realizzazione di questi progetti. Tale semplificazione implica inoltre una sensibile diminuzione dei costi relativi alle attività di system integration. Per noi di Tech Data l’IoT deve avere un valore facilmente comprensibile dal Cliente finale: semplice, veloce da implementare e poco costoso nel suo TCO. Inoltre siamo particolarmente orgogliosi di distribuire un’azienda italiana che è riconosciuta essere una delle realtà più interessanti e promettenti nel mondo dell’Industry 4.0. Il nostro piano è inserire nel nostro portfolio aziende italiane in grado di aggiungere ulteriore valore alla nostra offerta. Ne stiamo analizzando alcune”.