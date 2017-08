ESC SOFTWARE ha scelto HANNspree

La software house ha integrato la tecnologia touch HANSpree e Android Box nel punto cassa

Chi è ESC SOFTWARE

ESC SOFTWARE è una software house che da anni si occupa della progettazione, dello sviluppo e della distribuzione di software gestionali per aziende e retail, in ambiente Windows e mobile su Android e iOS.

Più in particolare, l’esperienza maturata negli anni, ha permesso di sviluppare la soluzione MOBIPos, un punto cassa per la gestione di attività commerciali e di ristoranti. MOBIPos è nata come applicazione per tablet, con sistema operativo Android, che consente di utilizzare il dispositivo tramite un registratore di cassa tradizionale, con un’APP semplice e funzionale.

Appoggiandosi al sistema cloud di ESC Software, permette di gestire la vendita sul punto vendita da tablet. E’ possibile gestire anagrafica prodotti, barcode, promozioni, fidelity, sale, tavoli, comande e statistiche di vendita di tutti i punti vendita da qualsiasi dispositivo (pc, tablet e smartphone). Ideata per la gestione condivisa di più punti vendita, catene di negozi e franchising (ristoranti, pizzerie, fast food, cash&carry, bar, tabaccherie ..) permette di avere la disponibilità di dati e analisi in tempo reale e una visione globale delle attività dei singoli punti vendita, degli incassi e dei ricavi, in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento. Il back-end è stato implementato con un’interfaccia Touch collegabile con diverse stampanti (fiscali e non), a lettore barcode, lavora anche off-line e permette la successiva sincronizzazione dei dati.

L’adozione di MobiPOS da parte di molti operatori commerciali, ha fatto emergere nel tempo, l’esigenza di visualizzare sui Display dei punti cassa un maggior numero di informazioni e funzioni disponibili, con uno ‘spazio fisico’ di visualizzazione superiore a quello offerto dai Tablet PC da 10 e 13 pollici.

Questa esigenza ha portato ESC Software a valutare una soluzione alternativa in grado di offrire una migliore leggibilità dei contenuti offerti dalla soluzione MOBIPos, di assicurare diverse ore di funzionamento, una facilità di collegamento e installazione e la massima integrazione nel punto vendita.

Le sfide e la soluzione

Le sfide erano quelle di aumentare l’efficienza, ridurre i costi operativi, migliorare le performance di business e fornire una migliore visibilità dei dati di vendita e di gestione del punto cassa, oltre che di garantire specifiche e peculiarità in termini di prestazioni ed espandibilità delle postazioni e di cassa e di salvaguardare e ottimizzare design ergonomico, spazio ed ingombri per rispettare la massima integrazione nel punto vendita.

Con l’implementazione di display con tecnologia Touch HANNspree da 15.6 pollici e Hannspree Android Box sono stati molti i traguardi raggiunti.

Innanzitutto è stata supportata l’installazione di tutti i programmi applicativi Android ed è stato ottimizzato il collegamento alle periferiche. Sono stati inoltre garantiti la produttività e i carichi di lavoro 24H, la connettività all’applicazione aziendale e alla rete locale o internet e un basso consumo di energia. Sono state raggiunte performance di alto livello grazie alla tecnologia touch, con la dotazione di schermo resistente all’acqua e allo sporco. Ed infine è stata rispettata l’esigenza di un design innovativo e compatto, con una perfetta integrazione tra il monitor touch screen (ultra piatto e orientabile) e il box Android, di piccole dimensioni.

Perché HANNSPREE

HANNspree è stata scelta quale unico produttore in grado di fornire un touch display nel formato adatto alle esigenze di implementazione e con sistema Android. Ha inoltre assicurato a ESC Software flessibilità e scalabilità e ha permesso un’implementazione velocemente della soluzione.

“Con la partnership di HANNspree abbiamo migliorato la produttività e il livello di soddisfazione dei nostri clienti, rispondendo ad un’esigenza concreta nella gestione del punto vendita e in particolare del punto cassa – commenta Giuseppe Rizzo, amministratore ESC Software -. Un servizio personalizzato e un esempio di come la tecnologia può favorire una comunicazione migliore e rendere più efficaci le postazioni operative, in un settore competitivo come quello delle attività commerciali e di ristorazione”.