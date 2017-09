Ricoh a Viscom Italia 2017: idee, creatività e applicazioni le protagoniste!

Lo stand di Ricoh valorizza i nuovi scenari e le opportunità del comparto della comunicazione visiva offrendo ai visitatori spunti per fare innovazione e sperimentare nuove frontiere

Full immersion nelle applicazioni visive presso lo stand Ricoh (Pad. 8 Stand L18) a Viscom Italia 2017 (12-14 ottobre, Fiera Milano Rho).

Come gli scorsi anni, gli elementi decorativi, le pareti e gli arredi di questo spazio sono infatti realizzati con le soluzioni di stampa proposte da Ricoh. Un’ambientazione inedita che permette di toccare con mano tutte le possibili applicazioni.

“A Viscom 2017 – commenta Giorgio Bavuso, Direttore Industrial e Commercial Printing di Ricoh Italia – vogliamo stimolare la creatività e consentire ai visitatori di immergersi in percorsi innovativi che esaltano le potenzialità delle immagini. Raccontiamo storie visive per spiegare in che modo personalizzazione, tecnologie, materiali innovativi e colori speciali possono aiutare gli operatori del settore a diversificare l’offerta e ampliare il proprio mercato di riferimento”.

Ricoh scende in campo con diverse soluzioni grande formato per i mercati della decorazione d’interni ed esterni, comunicazione visiva, packaging/label, banner, stampa tessile, wrapping e signage and display. Oltre all’apprezzata Ricoh Pro L4100 latex in configurazione sette colori (CMYK, arancio, verde e bianco), sono presentate in fiera importanti novità tecnologiche che ampliano l’offerta Commercial and Industrial Printing di Ricoh. Sono a disposizione dei visitatori soluzioni Inkjet che segnano un ulteriore passo di Ricoh nei mercati della stampa industriale su superfici rigide o flessibili (legno, PVC, resine e plastiche, alluminio, vetro…) e su capi di abbigliamento finiti (t-shirt, felpe, maglie, borse, cappellini, calze…). Per quanto riguarda invece il foglio singolo per la stampa di materiale di marketing e comunicazione ad alto impatto visivo, è possibile vedere in azione Ricoh Pro C7100X, emblema della creatività grazie alla quinta stazione colore.

I colori speciali neon si aggiungono al bianco e al trasparente per realizzare un’ampia varietà di effetti e personalizzazioni, aumentando così il coinvolgimento del destinatario della campagna di marketing o dei materiali promozionali. La soluzione è presente presso lo stand di Neopost (Pad. 8 Stand H19), a pochi passi dallo spazio Ricoh, dove – per la prima volta in Italia – è installata in linea con Duplo System 350, il sistema professionale per la produzione di booklet.