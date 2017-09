Nuvias distribuirà le soluzioni VASCO in 21 Paesi in EMEA

Le due società ampliano il loro accordo di distribuzione per rispondere alla sempre maggiore esigenza di sicurezza digitale

Nuvias ha ampliato l’accordo di distribuzione in EMEA delle soluzioni VASCO Data Security International, società specializzata in soluzioni digitali con un focus particolare sulla gestione delle identità, la sicurezza e la produttività aziendale. I Paesi dove il distributore commercializzerà l’offerta di VASCO passano da 2 a 21.

VASCO ha un accordo di distribuzione con Wick Hill da dieci anni, ben prima dell’acquisizione da parte di Nuvias, per il mercato UK e tedesco. Ora sia Nuvias che VASCO intendono ampliare questa partnership di successo in tutta EMEA, con un focus iniziale su Francia, Polonia e Benelux.

“Il continuo aumento delle notizie relative ai furti di password, insieme all'arrivo del GDPR e alla crescente necessità di autenticazione cloud e wi-fi, sono fattori determinanti nel dare impulso al mercato delle soluzioni che combattono le frodi online e mobile – ha dichiarato Ian Kilpatrick, EVP Cyber Security di Nuvias Group -. La gamma di soluzioni offerte da digital trust di VASCO sta già generando una veloce crescita per noi e i nostri partner in molte aree e siamo quindi davvero entusiasti dell’ampliamento di una collaborazione che dura da tempo”.

Kilpatrick ha aggiunto: “La nostra mission è quella di fornire insieme una proposta commerciale coerente e lavoreremo a stretto contatto con i nostri rivenditori per soddisfare le specifiche richieste dei mercati regionali e per fornire supporto a livello locale. Sebbene alcuni Paesi siano più avanzati di altri per quanto riguarda l’implementazione di tecnologie di sicurezza, possiamo beneficiare dell’esperienza decennale maturata nel Regno Unito e in Germania per aiutare a fornire le migliori soluzioni e spingerne l'adozione in EMEA. Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership con VASCO, società che investe considerevolmente in Ricerca e Sviluppo per realizzare prodotti nuovi e innovativi, e che assicura valide proposte commerciali”.