OpenText entra a far parte del Dell EMC Select Partner Program

OpenText InfoArchive disponibile tramite il canale di vendita Dell EMC

OpenText, specialista globale nell’Enterprise Information Management (EIM), è entrato a far parte del Dell EMC Select Partner Program. La partnership interessa, in una fase iniziale, OpenText InfoArchive per contribuire ad ampliare le offerte Dell EMC incentrate sull’IT transformation. Questa intesa sostiene i clienti enterprise nella modernizzazione ed evoluzione delle infrastrutture IT. InfoArchive sarà immediatamente disponibile attraverso i canali di vendita di Dell EMC.

OpenText InfoArchive e i servizi e le soluzioni storage di Dell EMC abilitano le aziende alla gestione sicura delle informazioni legacy da più applicazioni e fonti, senza dover più mantenere costose applicazioni.

OpenText InfoArchive consente infatti di identificare le applicazioni idonee per l'archiviazione e il ritiro e gestire tutte le informazioni connesse strutturate e non strutturate, mentre InfoArchive è in grado di aiutare le aziende nella necessità di conservare applicazioni legacy, fornendo al tempo stesso accesso continuo ai dati e garantendo la conformità con le policy di governance e retention

"Una moderna strategia digitale abilita i clienti enterprise a semplificare l'IT, a ridurre i costi operativi, a ottimizzare la compliance e a fornire informazioni di business – ha dichiarato Adam Howatson, CMO di OpenText -. Il maggior ritardo nella realizzazione di una completa trasformazione digitale di un'organizzazione è determinato dall'enorme volume di dati e contenuti nei sistemi legacy".

"L'accordo tra OpenText e Dell EMC costituisce la prima fase di un rapporto dinamico e in crescita tra le due società. La combinazione della piattaforma di EIM di OpenText e dei servizi e delle eccellenti soluzioni storage di Dell EMC consentirà ai nostri clienti di raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale" ha aggiunto Howatson.