Socomec Italia crede nella Responsabilità Sociale d’Impresa

Quest’anno l’English Summer Camp per i figli dei collaboratori di Socomec si è svolto all’interno delle scuole elementari di Isola Vicentina

Attenta a gestire efficacemente gli aspetti di natura sociale ed etica che riguardano la propria organizzazione, anche quest’anno Socomec ha offerto la possibilità ai figli di alcuni collaboratori di prendere parte in veste di animatori all’English Camp realizzato in collaborazione con la scuola di lingue “The London School” di Thiene.

L’iniziativa, promossa da cinque anni a questa parte, ha visto il coinvolgimento di una quarantina di ragazzi, di età compresa trai 6 e i 13 anni, volenterosi di vivere un’esperienza unica e stimolante. Per una settimana, infatti, i ragazzi possono cimentarsi in prove di cucina, viaggiare nel tempo e dare sfogo alla loro creatività attraverso dei laboratori artistici. Tutto rigorosamente in lingua inglese.

L’edizione 2017, che ha visto il Camp svolgersi per la prima volta all’interno delle scuole elementari di Isola Vicentina, è stata anche l’occasione per Socomec di far sentire la propria presenza attiva sul territorio.

Oltre all’English Camp, un’altra iniziativa degna ti nota che Socomec Italia continua a portare avanti con successo è il contributo economico alle spese scolastiche e ai centri estivi dei propri collaboratori.

Anche questa attività rappresenta un segnale concreto di attenzione e sensibilità per le famiglie del Gruppo.