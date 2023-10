PFU (EMEA) Limited debutta nel mercato dei proiettori

PFU (EMEA) Limited, azienda del gruppo RICOH, ha annunciato oggi in EMEA i proiettori laser RICOH, più recente novità della nuova categoria di Smart Meeting Device e prima gamma di proiettori offerta da PFU.

I dispositivi sono progettati per offrire un impatto visivo versatile al crescente segmento dei proiettori da 4K lumen e oltre.

“Nel moderno ambiente di lavoro, collaborazione e condivisione di idee sono diventate fondamentali e non manca spazio per miglioramenti dal punto di vista della tecnologia fisica per creare riunioni ancora più coinvolgenti e produttive”, commenta Hiroaki Kashiwagi, President e CEO di PFU (EMEA) Limited. “Attraverso questa nuova famiglia di proiettori, vogliamo migliorare il coinvolgimento e la produttività dei meeting, incrementando ulteriormente la qualità dell’immagine per consentire un’esperienza visiva di alto livello in ogni situazione, che si tratti di un incontro ristretto tra colleghi o della presentazione a una grande conferenza”.

Distribuita tramite rivenditori specializzati AV, la nuova gamma di prodotti comprenderà 8 modelli raggruppati in quattro famiglie. Dai proiettori compatti adatti all’uso quotidiano ai modelli ad alta potenza per le installazioni più grandi, con valori di luminosità che vanno da 4.000 a 9.600 lumen, questi dispositivi offrono risoluzione di alta qualità, anche in spazi molto illuminati. Le quattro famiglie sono:

· Proiettori laser RICOH Compact, proiettori portatili e adatti per l’uso quotidiano

· Proiettori laser RICOH Standard e Short Throw, fissi e portatili, con il modello Short Throw in grado di proiettare un’immagine di 60 pollici a meno di 60 cm di distanza.

· Proiettore laser RICOH Broad Use, un proiettore più potente e altamente adattabile, ideale per spazi medi o grandi e per superfici particolari.

· Proiettori laser RICOH High End, modello ad alta potenza per installazioni di grandi dimensioni. Può proiettare un’immagine di 300 pollici fino a 13,06 m di distanza, ma anche immagini estremamente ampie con la combinazione di più unità.