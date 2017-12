Cat Phones: gli amici del freddo

I nuovi smartphone Cat S41, Cat S31 e Cat60 sono in grado di funzionare anche a -25° e indossando i guanti

Il freddo è ormai arrivato, come imposto dalla stagione, e per tutti coloro che passano molto tempo all’aperto – vuoi per passione o per motivi professionali – diventa fondamentale dotarsi di dispositivi tecnologici in grado di assolvere le loro funzioni anche nelle condizioni più estreme. Per questo Cat Phones ha lanciato una nuova linea di smartphone ultra robusti e resistenti alle intemperie.

Freddo e umidità: una vera sfida per i nostro smartphone

Temperature sotto zero, neve e umidità, sono fattori estremamente critici per le delicate componenti elettroniche che costituiscono la maggior parte degli smartphone. La batteria si esaurisce velocemente, i dispositivi spesso si spengono completamente quando la temperatura scende sotto zero, gli schermi touchscreen molte volte non reagiscono in maniera adeguata e non è possibile utilizzarli indossando i normali guanti. I nuovi smartphone Cat S41, Cat S31 e Cat S60 (con tecnologia thermal imaging integrata) sono in grado di funzionare in presenza di temperature critiche, da -25°C a 55°C e possono essere utilizzati anche indossando i guanti, per garantirsi un inverno senza il fastidio delle mani gelate.

Per i professionisti delle attività outdoor: a prova di neve e anticaduta

Sia che si pratichi free-riding, sci alpinismo o carving sulle piste, dotarsi del giusto equipaggiamento per proteggersi durante gli sport invernali più estremi è essenziale: abbigliamento impermeabile e antivento, caschetto e protezioni, ma anche lo smartphone deve essere protetto dalle cadute e dall’umidità. Negli smartphone tradizionali è facile che anche a seguito di una caduta leggera il display si rompa o che il telefono non funzioni correttamente. Con i dispositivi Cat Phones non ci si deve più preoccupare di questo. Parliamo di dispositivi estremamente adatti alle attività outdoor: grazie alle certificazioni IP68 e Mil-Spec (Specifica Militare) 810G e al vetro altamente infrangibile Corning Gorilla Glass, gli smartphone rugged offrono una protezione completa sia contro l’acqua in tutte le sue forme, che contro urti violenti o cadute; riescono perfino a sopportare cadute da 1.80 metri su superfici dure, come ghiaccio o asfalto.

Mai più mani fredde con la tecnologia glove-on

A temperature gelate non è piacevole togliersi i guanti, anche se magari il panorama è talmente mozzafiato da invogliare a scattare una foto. Grazie alla tecnologia glove-on integrata negli smartphone Cat Phones puoi lasciare le dita al caldo: lo speciale display consente, infatti, di utilizzare tutte le funzionalità anche se lo si utilizza con guanti di quasi tutti i tipi.

Per i professionisti di tutti i settori

Una buona preparazione e un’adeguata pianificazione sono attività essenziali per chi vuole avventurarsi in gite esplorative. Gli utenti Cat Phones possono usufruire dell’aiuto di alcune app specifiche come, ad esempio, l’app dedicata a sport outdoor, meteo e navigazione. Alcune di queste sono già incluse nell’App-store personalizzato di Cat Phones, già pre-installato sui modelli più recenti. Gli smartphone Cat Phones si avvalgono della tecnologia 4G/LTE per navigare velocemente in rete anche ad altitudini particolarmente elevate. Un altro punto a favore è il fatto che riescano a mantenere, anche in situazioni in cui la visualizzazione dello schermo non è ottimale a causa della luce intensa e del riflesso della neve, uno schermo sempre straordinariamente luminoso e facilmente leggibile.