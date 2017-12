Computer Gross: accordo di distribuzione con Gemalto

La partnership è volta al rafforzamento della comune strategia di canale

Computer Gross, distributore a valore aggiunto specializzato di soluzioni ICT, con un focus particolare per la sicurezza digitale, ha siglato una partnership con Gemalto volta al rafforzamento della comune strategia di canale.

Gemalto ha riconosciuto in Computer Gross il partner strategico per proseguire la propria espansione in Italia: con l’accordo appena siglato mette a disposizione dei partner italiani il proprio portafoglio di soluzioni di encryption, multi-factor authentication, e key management arricchendolo con le capacità di supporto e le competenze di eccellenza che solo un distributore a valore come Computer Gross, da sempre attento alle esigenze degli operatori di canale e al mutamento in atto nel mercato IT, può dare.

Gemalto crede nelle infinite potenzialità di un mondo sempre più connesso e ha sviluppato una suite di soluzioni completa di enterprise data protection per autenticare le identità, proteggere i dati e permettere in tal modo di usufruire in completa serenità e sicurezza dei servizi offerti dai dispostivi personali, dagli oggetti connessi, dal cloud e da molto altro ancora.

Gemalto, oltre a mettere a disposizione una piattaforma unificata, semplice, intuitiva e sempre aggiornata, che permette di creare criteri di sicurezza applicabili ai singoli utenti, è in grado di presentare soluzioni che ormai sono al centro della vita di tutti i giorni, dai semplici pagamenti, fino ad arrivare all’ IoT.

Inoltre, con il crescente aumento delle violazioni dei dati e con l’ormai prossima entrata in vigore del regolamento GDPR sulla protezione generale di questi, prevista per maggio 2018, le aziende hanno una sempre maggiore necessità di salvaguardare i propri dati e di renderli pienamente conformi alle normative.

“Siamo molto soddisfatti di aver siglato questo accordo con un partner di eccellenza come Gemalto, si tratta di un tassello fondamentale della nostra strategia volta ad affermarci come distributore di riferimento italiano nell’area della cybersecurity – afferma David Baldinotti, General Manager Software di Computer Gross -. L’eccellenza della proposta di Gemalto ci consente di ampliare e rafforzare le nostre capacita’ e competenze nel supportare gli operatori di canale italiano, che quindi potranno mettere a disposizione dei propri clienti una proposta integrata e completa nell’area della enterprise data protection per rispondere alle crescenti esigenze imposte dai nuovi scenari di rischio caratteristici della trasformazione digitale e dalla necessita’ di compliance con le normative.”

“Al fine di intercettare a pieno l’attuale potenziale di crescita per la propria divisione Enterprise & Cybersecurity – commenta Luca Calindri, Channel Sales Manager di Gemalto Enterprise & Cybersecurity per Italia & Malta -. Gemalto ha deciso di avviare un progetto di trasformazione della propria struttura distributiva in Italia. Al termine di una attenta analisi, la scelta è stata di nominare Computer Gross Italia come nuovo Distributore per le Soluzioni di Identity and Data Protection. In virtù della crescita esponenziale degli attacchi informatici da un lato, e la spinta fornita dalla nuovo Regolamento della Comunità Europea in materia di Data Privacy (GDPR) dall’altro, in Gemalto E&C siamo consapevoli dell’opportunità di mercato e

sicuri che la collaborazione con Computer Gross Italia, potrà favorire un approccio commerciale basato su competenze tecniche ed integrazioni sinergiche con un ampio ecosistema di Vendor.”