Ingram Micro distribuisce Cradlepoint

Ingram Micro Italia ha sottoscritto un accordo di distribuzione con Cradlepoint, specialista globale nelle soluzioni di rete basate su cloud, banda larga cablata e wireless.

Cradlepoint offre soluzioni innovative per la gestione della business continuity attraverso tecnologie di tipo cloud-managed, con banda larga cablata e wireless, mobile e M2M/IoT. In qualità di “premier partner distributor”, Ingram Micro Italia contribuirà ad accelerare la rapida crescita che Cradlepoint ha raggiunto fino ad aumentarne la propria quota di mercato in Italia.

"La tecnologia di rete di Cradlepoint è di livello mondiale e si inserisce perfettamente nel nostro portfolio di prodotti e soluzioni – commenta Giorgio Rovatti, Business Manager Value di Ingram Micro –. Sfrutteremo le nostre capacità e le competenze tecniche combinandole per creare soluzioni a valore aggiunto per quei segmenti di clienti e mercati verticali che richiedono una connettività remota ed una forte interoperabilità".