Ready Informatica inserisce a portafoglio FSLogix

La soluzione della startup per il filtraggio delle applicazioni sarà distribuita in Italia, Svizzera Italiana e Malta

Ready Informatica, distributore italiano ad alto valore aggiunto specializzato nelle soluzioni di virtualizzazione, storage e sicurezza informatica, ha ottenuto la distribuzione dei prodotti di FSLogix.

Fondata da veterani del settore, Kevin Goodman e Randy Cook, FSLogix è una startup uscita dall’anonimato durante il Chicago BriForum del 2013. Le App di FSLogix sono una soluzione avanzata di filtraggio delle applicazioni che consentono agli amministratori di ridurre drasticamente il numero di immagini (Gold Image) necessarie per supportare qualsiasi azienda, con qualsiasi sistema di implementazione, su qualsiasi infrastruttura basata su Windows. Le App di FSLogix si basano sulla tecnologia di Dynamic Application Visibility, che consente il controllo basato su criteri che riguardano la visibilità di certe applicazioni ai singoli utenti o a gruppi di una singola Golden Image. Con le App di FSLogix, gli amministratori IT riescono a sfruttare tutti i vantaggi che le applicazioni virtuali offrono per tutte le applicazioni Windows® su piattaforme fisiche, VDI e Citrix / RDSH.

“FSLogix si inserisce perfettamente nella nostra proposta di soluzioni nell’EcoSistema della Virtualizzazione del Desktop e Applicazioni in ambienti Microsoft – ha commentato Marco Lorefice, direttore marketing di Ready Informatica -. Abbiamo una lunga esperienza in questo campo fin dai primi anni 2000 con soluzioni storiche quali Softricity (diventata Microsoft AppV), Thinstall (diventata VMware ThinApp). A differenza di queste soluzioni del passato, FSLogix affronta l’argomento in maniera decisamente moderna e allineata alle esigenze attuali che richiedono una soluzione sia per le applicazioni Windows classiche, ma anche per le applicazioni Java e in cloud Office 365.”

Ready Informatica inizierà il reclutamento dei partners di canale FSLogix per l’Italia, Svizzera Italiana e Malta, organizzando Webinar e Seminari nelle sedi di Casatenovo (Lecco) e Roma.