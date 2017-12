10.000 sistemi Océ CrystalPoint installati in tutto il mondo

Basata sulla tecnologia Océ CrystalPoint, la stampante Océ ColorWave 700 è progettata per le applicazioni CAD/GIS e arti grafiche, offrendo stampe di alta qualità

10.000 stampanti Océ ColorWave supportate dalla tecnologia Océ CrystalPoint di Canon sono state installate in tutto il mondo.

Nel 2008, l'introduzione della tecnologia Océ CrystalPoint ha segnato il lancio del portafoglio Océ ColorWave, la famiglia di stampanti Canon a colori grande formato, versatili e produttive. Con la tecnologia Océ CrystalPoint i clienti godono dei benefici offerti da entrambi i sistemi toner e getto d'inchiostro.

La terza onda

Océ ColorWave 500 e 700 sono la terza generazione di stampanti basate su tecnologia Océ CrystalPoint. Progettate per stampare un'ampia gamma di applicazioni di elevata qualità, rappresentano la soluzione ideale per fornitori di servizi di stampa, centri stampa aziendali o gruppi di lavoro remoti e centri stampa centralizzati. Océ ColorWave 500 è pensata per le stampe CAD e GIS in ambienti industriali, studi ingegneristici, di architettura, di design e centri riprografici. Océ ColorWave 700 è destinata alle aziende con alti volumi di stampa, dall'industria riprografica ai produttori di insegne e display, e per applicazioni in-house nei settori: retail, ricettività, POS, istruzione e pubblica amministrazione. Entrambe le stampanti sono abilitate all’integrazione in Cloud, supportano la multiutenza, garantiscono la sicurezza dei dati, sono configurabili con uno scanner integrato e diverse opzioni di finitura. La possibilità di caricare più bobine contemporaneamente consente di gestire lavori che necessitano di diversi supporti senza alcun presidio di operatori. Grazie al pratico software Océ ClearConnect i clienti possono recuperare i documenti in qualsiasi momento, ovunque si trovino.

Come funziona la tecnologia Océ CrystalPoint?

Avvalendosi del toner Océ TonerPearls, la tecnologia Océ CrystalPoint opera in base al principio Solid In – Solid Out per garantire un processo ecosostenibile. Océ TonerPearls è disponibile in cartucce trasparenti che consentono di controllare il livello di toner residuo per ogni colore. Una volta introdotto nel sistema, Océ TonerPearls viene trasformato in gel per effetto del calore. Questo gel viene quindi spruzzato sul supporto dai dispositivi di imaging. Le gocce di gel vengono posizionate con estrema precisione e mantengono la loro forma anche su carta riciclata. Grazie a questo processo, si ottengono stampe vivide senza alcun effetto sfumato.

Oggi, a un anno dal 10° anniversario, la tecnologia Océ CrystalPoint è l'elemento portante dei nuovi prodotti Océ ColorWave. 10.000 stampanti con tecnologia Océ CrystalPoint sono state installate con grande successo in tutto il mondo.