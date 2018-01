TTG DEL 15 GENNAIO: ICS Forum, appuntamento con la cyber security

In questa edizione del TTG: ICS Forum, Infocert, Canon, SAP, Studio Kore

In questa edizione del TTG si parla di ICS Forum, appuntamento dedicato alla cyber sicurezza in ambito industriale in programma per il 30 gennaio a Milano, ma non solo.

InfoCert fa il punto sullo Spid in Italia, Canon ha presentato una nuova piattaforma in grado di contare le persone, SAP presenta SAP Leonardo e SAP Cloud Platform e studio Kore spiega come gestire lo stress per essere più efficienti sul lavoro.