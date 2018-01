Fujitsu rafforza gli ambienti SAP scale-out con le soluzioni PRIMEFLEX

Possono essere ordinate già da ora

Per supportare le aziende a implementare applicazioni ad uso intensivo di dati per le proprie iniziative di digital transformation, migliorando la facilità di gestione delle installazioni scale-out di database in-memory SAP HANA, Fujitsu ha annunciato due potenti soluzioni certificate da SAP.

Le new entry in casa Fujitsu, “Fujitsu Integrated Systems PRIMEFLEX for SAP HANA” e “PRIMEFLEX for SAP Landscapes”, si basano su FlexFrame Orchestrator Management Software e permettono alle aziende di gestire l’implementazione e il funzionamento delle infrastrutture SAP necessarie per elaborare quantità enormi di dati, minimizzando le complessità e i costi di installazione e dotarsi di un ambiente SAP flessibile, efficiente e sicuro, in ottica di scalabilità per il futuro.

Uno sguardo alle soluzioni

Le soluzioni Fujitsu PRIMEFLEX Integrated Systems sono ottimizzate in particolare per i deployment di database di SAP HANA che superano le limitazioni di memoria del singolo server. Fujitsu inoltre è il primo produttore ad offrire al mercato una soluzione che riduce il numero di linee dati fisiche richieste da un'installazione scale-out, passando da tre o più a un’unica connessione Ethernet a 100 Gigabit (GbE). Questo accorgimento riduce anche il numero di porte necessarie sugli switch, semplificando installazione e funzionamento e assicurando un'infrastruttura ad alte prestazioni già pronte per le applicazioni di intelligenza artificiale (AI), Big Data e Internet of Things (IoT) di nuova generazione oltre che per i futuri deployment S/4 HANA.

I nuovi “PRIMEFLEX for SAP HANA” e “PRIMEFLEX for SAP Landscapes” sono sistemi integrati che vengono consegnati pronti per essere utilizzati. Tali soluzioni sono composte da elementi predefiniti e precollaudati, quali server PRIMERGY con processori Intel Xeon Skylake, sistemi storage, connettività di rete e soluzioni software, per consentire alle aziende di implementare con rapidità le proprie infrastrutture e di gestire facilmente ambienti SAP complessi senza perdere di vista il business.