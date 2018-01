Prestazioni al top certificate per i prodotti Asus

Il server rack RS700-E9 e la scheda madre workstation WS C621E SAGE hanno stabilito 18 record mondiali in base ai benchmark SPEC

La Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) ha premiato il server rack della serie RS700-E9 e la scheda madre WS C621E SAGE di ASUS con benchmark che misurano le prestazioni ad alta intensità di calcolo.

18 in tutto i migliori risultati ottenuti, tra cui SPECrate 2017_Integer, SPECrate 2017_fp e Metriche SPECint_rate 2006 a copertura di diverse applicazioni come l’intelligenza artificiale, la simulazione di eventi discreti, modellazione di esplosioni e compressione video.

Nello specifico, il server rack ASUS RS700-E9 progettato per offrire efficienza per i data center in un fattore di forma compatto 1U, ha ottenuto il miglior risultato nella categoria sistemi a 2 socket Gold 8176 di Xeon per SPECrate 2017_Integer_base, SPECrate 2017_Integer_peak, SPECrate 2017 fp_base, SPECrate 2017_fp_peak, SPECint_rate 2006_base, SPECint_rate 2006_peak e SPECint_2006_base.

Il server rack RS700-E9 ha conseguito anche il massimo risultato nella categoria di sistemi a 2 socket Xeon Gold 6150 per SPECrate 2017_Integer_base, SPECrate 2017_Integer_peak, SPECrate 2017 fp_base, SPECrate 2017_fp_peak, SPECint_rate 2006_base, SPECint_rate 2006_peak, SPECint_2006_base e SPECint_2006_peak.

A sua volta, la scheda madre per workstation ASUS WS C621E SAGE, che offre le massime prestazioni per diversi requisiti applicativi e carichi di lavoro, ha fatto registrare il miglior risultato nella categoria di sistemi a 2 socket Xeon Gold 6154 per SPECrate 2017_Integer_base, SPECrate 2017_Integer_peak e SPECint_rate 2006_base.

I server e le workstation ASUS incorporano entrambi il modulo ASMB9-iKVM e il software di gestione ASUS Control Center per una gestione centralizzata sia in-band che out-of- band in modo sicuro e conveniente.