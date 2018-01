Rosenberger OSI realizza il nuovo data center per DVAG

L’azienda leader nei cablaggi installa un’infrastruttura IT all’avanguardia e fissa un’importante pietra miliare per la crescita futura di Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG)

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), produttore di infrastrutture di cablaggio innovative basate su fibre ottiche, ha portato a termine con successo il progetto di realizzazione di un nuovo data center per la Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) a Francoforte, il più grande e importante fornitore di consulenza finanziaria indipendente della Germania con circa sei milioni di clienti. Rosenberger OSI ha operato sia come general contractor sull'intero progetto per la pianificazione dei cablaggi e l'installazione di cavi in rame e fibra ottica sia come responsabile della consegna e dell'installazione dei rack, dei corridoi di raffreddamento e dei refrigeratori di fila.

"Il supporto degli esperti di Rosenberger OSI ci è stato di grande aiuto, anche durante la fase di progettazione, perché grazie alla consulenza intensiva e in parte anche cross-funzionale, siamo stati in grado di superare numerosi ostacoli in modo proattivo durante le singole fasi di costruzione", ha dichiarato Ronald Appel, responsabile del funzionamento del data center presso DVAG.

Dal 1975, anno della sua fondazione, DVAG ha avuto un costante percorso di crescita che ha determinato nel corso degli anni la necessità di ampliare gli spazi con uffici esterni oltre alla sede principale, anch’essa spostata successivamente in un luogo centralizzato. Al contempo, al fine di soddisfare i requisiti della società finanziaria, si sono rese necessarie misure di ristrutturazione significative, in particolare per il data center nel quale doveva essere alloggiato l'intero dipartimento IT del DVAG, che ha costituito un'enorme attività all'interno del progetto di costruzione.

Rosenberger OSI realizza un data center efficiente

Rosenberger ha preso parte al team per la realizzazione; una delle principali fasi del lavoro è stata la pianificazione del data center, con particolari specifiche per ogni step, in particolare la messa in servizio del nuovo ambiente IT e il trasferimento del data center precedente nella nuova sede.

Efficienza dei costi e tempi di realizzazione rapidi sono state tra le principali sfide assegnate ai pianificatori dei data center.

Cablaggio strutturato e flessibile

Dal punto di vista tecnico-strutturale il contenimento del “corridoio freddo” è composto da 72 rack server e 46 U con refrigeratori di fila. Inoltre è stato realizzato un concetto di sicurezza a tre zone. Il DVAG si è inoltre concentrato in modo coerente sui cablaggi strutturati. A questo scopo, Rosenberger OSI ha installato circa 30 km di cavi in rame e trunk SM (E2000) con 24 canali e una lunghezza della fibra di 1.824 metri nel nuovo data center.

Inoltre, il data center DVAG era dotato di 29 trunk LCC con una lunghezza totale del cavo di 743 metri. Altri 33 trunk MTP® con una lunghezza del cavo di 829 metri completano l'infrastruttura di cablaggio all'avanguardia basata su una combinazione di modalità singola e multipla. Utilizzando i rack SMAP-G2 1U e 5U, DVAG ha scelto anche una soluzione modulare altamente flessibile che offre la massima densità del rack.

"Il vantaggio decisivo è il tempo di installazione estremamente rapido della soluzione, poiché per la posa dei cavi non sono necessari specialisti aggiuntivi con strumenti speciali o dispositivi di misurazione", ha spiegato il responsabile del progetto Slavko Mucic.

Tecnologie informatiche allo stato dell'arte

Dopo una fase realizzativa durata quasi due anni, DVAG è ora proprietario di una sede aziendale dotata delle più recenti tecnologie IT, di comunicazione e di conferenza. Grazie alla sua sede centrale all'avanguardia, DVAG è ora ben attrezzato per gestire un'ulteriore crescita nella sua sede di Francoforte.