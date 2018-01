Nuvias spinge l’acceleratore sulla Practice Cyber Security

Il Distributore amplia l’offerta e garantisce ai partner di canale l’accesso ad una gamma completa di tecnologie e servizi innovativi a valore, che abilitano la Digital Transformation e proteggono anche dalle nuove minacce cyber

Nuvias, distributore ad alto valore aggiunto, completa la gamma dei prodotti selezionati e certificati inseriti nella Practice di Cyber Security, la divisione di specializzazione e competenza, che raggruppa soluzioni e servizi professionali di supporto, per assicurare ai partner un’offerta completa e perfettamente integrata.

Il nuovo portfolio include: Arbor Networks, che contrasta attacchi DDoS e altre minacce avanzate, Barracuda Networks, che fornisce soluzioni di sicurezza e connettività per la cloud Era, HID Global che propone soluzioni di Strong Authentication e Identity Management, Juniper Networks che garantisce protezione della rete grazie alla SDSN (Software Defined Secure Network), Malwarebytes, con le sue soluzioni di disinfestazione e protezione dati, VASCO, con strumenti di e-signature per documenti e transazioni online.

Innovazione digitale, trasformazione del business ed implicazioni tecnologiche, comportano continui aggiornamenti delle infrastrutture IT e mai, come oggi, il tema della sicurezza informatica ha conquistato l’attenzione crescente delle aziende. Il 2017 lo ricorderemo come l’anno dell’estorsione digitale, con gli attacchi WannaCry e NotPetya perpetrati a livello mondiale, così come è stato l’anno nero del Data Breach, ovvero del furto e della diffusione di dati sensibili. Inoltre, l’inarrestabile domanda di nuove tecnologie e il rapido aumento di vendor emergenti, sottolinea quanto il canale debba tenere il passo con tassi di innovazione senza precedenti. Nuvias, risponde a queste esigenze, offrendo un portfolio completo di soluzioni progettate e sviluppate per adattarsi a tali trasformazioni, siano queste legate a cambi di piattaforma, migrazioni sul cloud o difesa da rischi finora sconosciuti.

Nuvias, infatti spinta dai recenti cambiamenti del settore, si è attivata per rinnovare la propria offerta e garantire ai partner di canale l'accesso alla più ampia gamma di tecnologie ad alto valore e ad una serie di servizi di supporto innovativi, consentendo ai partner di incrementare il loro business e di entrare in nuovi mercati. Il portfolio di Nuvias si basa sul concetto di Practice, un’area di specializzazione e competenza, che riunisce soluzioni leader di settore e servizi professionali di supporto per creare un'offerta completa e coesa. Ad oggi le Practice attive in Nuvias sono Cyber Security, Advanced Networking e Unified Communication, cui si andranno ad affiancare nei prossimi mesi anche quelle di Application Performance, System Infrastructure, Cloud e Mobility. Ogni Practice rappresenta un centro di eccellenza che consente a Nuvias di portare valore a lungo termine al canale e a rafforzare la differenziazione del proprio portfolio.

Il consolidamento dei prodotti inseriti nella Practice Cyber Security segue una fruttuosa e storica partnership in Italia di Nuvias con i brand di Barracuda e Arbor Networks, mentre sulle altre tecnologie le attività di certificazione e di go-to-market si sono sviluppate nel corso degli ultimi due anni. Inoltre, da un punto di vista marketing, la Practice mette a disposizione il Partner Enablement Portal (PEP) – un portale di abilitazione per i partner, che raggruppa contenuti dei diversi vendor e offre un tool di marketing automation, ricco di strumenti operativi, messaggi ed elementi di comunicazione. Nei prossimi mesi sono previsti una serie di eventi per avvicinare reseller ed end-user alle soluzioni della Software Defined Secure Network, nonché eventi legati ai nuovi trend di mercato in ambito security con l’intervento e il supporto di esperti nel comparto della compliance e delle normative europee di settore.