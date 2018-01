Hospitality: il caso Relais Palazzo Viviani

Eurocom Innovazione e Cambium Networks regalano alla struttura una rete performante, scalabile, semplice e sicura

Il Relais Palazzo Viviani è una prestigiosa struttura posizionata nel borgo di Montegridolfo, in provincia di Rimini, al confine tra Emilia Romagna e Marche, immersa nel verde delle colline della Valconca. Sia nei confronti della clientela privata come di quella business la direzione del Relais ha ritenuto indispensabile attrezzarsi per poter offrire connettività Wi-Fi di elevata qualità e affidabilità. L'organizzazione di meeting, cerimonie, congressi così come il bisogno individuale di rimanere costantemente connesso alle proprie attività social imponevano un salto di qualità nell'infrastruttura.

Le esigenze del Relais richiedevano anche la necessità di assicurare copertura non solo nella struttura, ma anche nel borgo, in modo da mantenere connettività anche durante gli spostamenti e le passeggiate dei clienti all'esterno. La completa riprogettazione e l'installazione della nuova rete è stata affidata a Eurocom Innovazione, system integrator e fornitore di connettività attraverso il suo brand Inoltre.eu .

La situazione pregressa partiva dalla mancanza di accesso alla banda ultralarga, cui si erano aggiunti errori di progettazione dell'impianto precedente. Il primo intervento di Eurocom Innovazione è stato quindi l'attivazione di un adeguato accesso a internet con l'implementazione di un link wireless dedicato sul borgo di Montegridolfo; per veicolare la banda internet all’interno del borgo è stato utilizzato un trasporto in fibra ottica; successivamente si è passati alla realizzazione dell'impianto Wi-Fi.

Riassumendo, le esigenze chiave erano:

– Offrire idonea copertura a tutte le zone di interesse senza lasciare aree scoperte

– Mantenere la connessione attiva anche durante gli spostamenti all’interno del borgo.

– Assicurare capacità sufficiente per numerosi accessi contemporanei, soprattutto in relazione ad eventi ed al tempo stesso supportare le attività lavorative quotidiane.

– Garantire il rispetto dei termini previsti dalla legge in materia di protezione dati personali e di sicurezza della navigazione internet

Le zone interessate dal progetto sono Palazzo Viviani, il borgo, l'Agrumaia, la Dependance della Piscina con le sue 8 camere, la Casina della Fontana, il Ristorante Osteria con la terrazza e naturalmente la Sala Congressi.

Il tutto naturalmente dovendo rispondere a specifici requisiti ambientali in termini di basso impatto estetico e, ovviamente, alla esigenze di budget.

La scelta di Eurocom Innovazione si è indirizzata sui prodotti Cambium Networks della famiglia cnPilot. Nello specifico sono stati installati per gli esterni 3 access point E501S , e per gli interni 24 access point E400, tutti capaci di gestire sino a 256 utenti ciascuno contemporaneamente.

Tutti gli apparati sono gestiti da un controller, che garantisce una visione completa dello stato di salute della rete, monitora in tempo reale gli apparati e avvisa in caso di malfunzionamenti o anomalie. Agli utenti viene inoltre garantita una navigazione molto più semplice rispetto ad un sistema di AP classico, poiché il cliente rimane costantemente collegato anche quando si sposta da una zona all’altra della struttura. Inoltre è possibile personalizzare la velocità di navigazione per singoli eventi su specifica richieste della struttura ricettiva. A titolo di esempio, in occasione di convegni sarà attivato un aumento di banda per i soli giorni e le aree interessati.

La struttura offre oggi ai clienti connessioni singole, mediamente a 100 mbps in download con una portata massima per singolo access point di 1 Gb, potendo gestire sino a 256 utenti contemporaneamente.

Un altro aspetto significativo dell'installazione è che gli access-point, i quali possono pubblicare fino a 8 reti wireless, in questa occasione sonno stati configurati per due reti distinte: una pubblica, aperta con autenticazione per i clienti, e una rete di servizio interna protetta da password.

In questo modo le due tipologie di traffico sono completamente separate e non c’è il rischio che eventuali malware installati su dispositivi dei clienti possano contagiare la rete di servizio o che qualche utente malintenzionato possa accedere a risorse private. Oltre a migliorare la sicurezza della rete la suddivisione in sotto-reti migliora le prestazioni offerte grazie al minor traffico di broadcast.

Grazie alle caratteristiche degli access point Cambium Networks, la rete potrà supportare un sistema di videosorveglianza smart, con un grande vantaggio in termini di risparmio sui costi di cablaggio. Verranno utilizzate telecamere con funzioni intelligenti, come il controllo accessi con conteggio delle persone che accedono in una determinata area e relativo invio di alert.

Grazie alla tecnologia Cambium Networks e al software di gestione e controllo WiFan, la struttura dispone oggi di una risorsa di enorme valore, sia in termini di soddisfazione del cliente, sia dal punto di vista dei servizi interni e della sicurezza generale, il tutto perfettamente pronto per eventuali espansioni o potenziamenti futuri.

Eurocom Innovazione è partner tecnologico di Cambium Networks nel campo delle soluzioni Wi-Fi enterprise, campo che costituisce oggi il suo core business.