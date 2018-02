Panasonic presenta il tablet Windows fully rugged con certificazione ATEX Zona 2

Il nuovo Toughpad FZ-G1 ATEX offre un’autonomia maggiore e più potenza di calcolo per settori a rischio di esplosione

Panasonic annuncia l’ultima versione del proprio tablet fully rugged da 10.1 pollici certificato ATEX con sistema operativo Windows, dotato di una batteria con autonomia fino a 14 ore e di una maggiore potenza di calcolo. Il Toughpad FZ-G1 ATEX ha infatti ottenuto la certificazione per l’utilizzo in superficie, Zona 2, in ambienti potenzialmente esplosivi come quelli dell’industria chimica, petrolifera e del gas.

Il tablet rugged FZ-G1 può essere utilizzato dai mobile worker per una serie di operazioni come l’accesso ai Geo Information Systems, i progetti di manutenzione e installazione o la gestione della forza lavoro e degli asset aziendali. O ancora, connettersi all’infrastruttura per identificare velocemente i problemi, controllare i documenti digitali e i progetti, ordinare ricambi online e per dirigersi verso l’incarico successivo.

Chi opera sul campo deve spesso lavorare all’aperto e ha quindi necessità di un device in grado di resistere agli agenti atmosferici, sia che si tratti di digitare sullo schermo sotto la pioggia, leggere il display in presenza di luce solare intensa o utilizzare il dispositivo con una penna o indossando i guanti.

È per loro fondamentale anche accedere a qualsiasi informazione digitale mentre si trovano sul campo: il Toughbpad FZ-G1, dotato di sistema operativo Windows 10 Pro e processore ad alte prestazioni Intel Core i5-6300u vPro, offre un’ampia gamma di opzioni di connettività e compatibilità.

Dotato di batteria con autonomia fino a 14 ore, il Toughpad FZ-G1 ATEX è in grado di assicurare operatività sul campo per tutto il tempo necessario. Grazie al suo ecosistema di accessori e periferiche, può essere usato in qualsiasi situazione, montato su veicoli o trasportato a mano. Come tutta la serie di dispositivi fully rugged di Panasonic, anche l’FZ-G1 è testato per resistere a condizioni estreme, con certificazione MIL-STD 810G e IP65. Grazie alle opzioni di configurazione flessibili, è possibile equipaggiare il tablet con un lettore barcode 2D, GPS, micro SD, una seconda porta USB 2.0, LAN cablata o lettore smart card. Per soddisfare gli standard di certificazione,Panasonic ha inoltre sviluppato una speciale batteria e incorporato il device in un apposito case in pelle.