Toshiba lancia un nuovo disco rigido per applicazioni di storage lato client

Il modello da 2TB della serie HDD MQ04 offre più capacità per i PC notebook, le console di videogiochi e altri client con funzioni di storage

Toshiba Electronics Europe ha lanciato il nuovo modello MQ04ABD200 da 2TB della serie di HDD MQ04, progettato per l’uso nei PC notebook, nei sistemi desktop all-in-one e slim-line e in altre applicazioni che richiedono un’alta capacità di archiviazione e un formato da 2,5 pollici caratteristico delle applicazioni mobili ad elevata resistenza.

Il modello a due dischi MQ04ABD200 offre 2TB di capacità di storage in un fattore di forma compatto da 2,5 pollici, con altezza pari a 9,5mm. L’interfaccia SATA da 6Gbit/s dell'unità e le prestazioni da 5.400 giri/min, combinate con un grande buffer da 128MiB, producono un aumento del 34 per cento in termini di velocità massima di trasferimento e un miglioramento dell’efficienza del 50% rispetto al modello MQ01ABD100 da 1TB di Toshiba di generazione precedente per applicazioni mobili.

"Il valore aggiunto, le prestazioni e l’efficienza spaziale del nuovo modello MQ04 con capacità da 2TB sono notevolmente migliorati, pur continuando ad utilizzare la nostra struttura collaudata a due dischi – commenta Takahiro Kasahara, Senior Manager HDD Business Unit, Toshiba Electronics Europe -. Raggiungere la capacità di 2TB in un fattore forma standard da 2,5 pollici con solo 9,5 mm di altezza è un grande traguardo".