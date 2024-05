Il servizio ReadyPrint di Epson è adesso disponibile anche ad aziende e Partite IVA

Epson annuncia la disponibilità del servizio in abbonamento ReadyPrint anche a professionisti con Partita Iva e aziende. Le nuove soluzioni offrono ancora più scelta e flessibilità per chi cerca un modo pratico, semplice e conveniente di stampare senza la preoccupazione di rimanere senza inchiostro.

Con questo annuncio, Epson aggiunge inoltre al programma in essere quattro nuove stampanti EcoTank in comodato d’uso, incluso un multifunzione in formato A3, e due nuovi piani ReadyPrint Flex per la stampa in grandi volumi.

“Dalla sua introduzione quattro anni fa”, ha dichiarato Massimiliano Carvelli, Head of Sales Consumer and Channel di Epson Italia, “il servizio in abbonamento ReadyPrint ha registrato una crescita considerevole. Abbiamo quindi deciso di ampliare la nostra gamma per soddisfare le esigenze sia dei privati sia dei clienti aziendali con elevati volumi di stampa. Che si stampi tanto o poco, Epson offre piani flessibili e convenienti per soddisfare ogni esigenza e risparmiare sui costi“.

Che cosa è ReadyPrint e come funziona

Epson ReadyPrint è un pratico servizio in abbonamento che prevede la fornitura automatica dell’inchiostro – per non rimanere più senza – e, al contempo, permette di risparmiare fino al 90% sui costi di stampa. Due sono le formule, per rispondere a ogni esigenza: ReadyPrint Flex è dedicato a chi usa le stampanti con cartucce e prevede la consegna del solo inchiostro; ReadyPrint EcoTank prevede la consegna di un modello a serbatoi in comodato d’uso e dei relativi flaconi di inchiostro. Il tutto senza alcun contratto minimo e con la possibilità di passare facilmente e in ogni momento da un piano all’altro in base alle effettive esigenze di stampa. Con ReadyPrint, l’inchiostro originale Epson viene consegnato direttamente a domicilio all’indirizzo indicato, eliminando così la preoccupazione di rimanere senza o di dover acquistare i ricambi in tempo utile.

Servizio Flex: due nuovi piani di abbonamento

Progettato per i modelli con cartucce, il programma ReadyPrint Flex offre un’ampia scelta di piani di stampa mensili, a partire da 10 pagine al costo di soli 0,99 euro al mese; sono stati anche introdotti due nuovi piani di stampa mensili da 1.000 e 1.500 pagine, rispettivamente al prezzo di 34,99 e 49,99 euro al mese.

ReadyPrint EcoTank: nuove stampanti, anche in formato A3

L’abbonamento a ReadyPrint EcoTank è pensato per chi stampa di più e per chi vuole una stampante EcoTank a un prezzo molto conveniente. Il programma, infatti, include sempre una stampante EcoTank in comodato per l’intera durata del piano e i flaconi di inchiostro originale Epson, il tutto consegnato direttamente all’indirizzo scelto dal cliente. È previsto un costo di attivazione una tantum che dipende dal modello di EcoTank scelto (si parte da 49,99 euro per la multifunzione 3-in-1 ET-2870U); quindi, si può scegliere tra diversi piani di stampa mensili, a partire da 150 pagine al costo di soli 4,99 euro al mese.

Con questo annuncio, inoltre, Epson introduce quattro nuovi modelli EcoTank tra cui scegliere, ampliando così la gamma di soluzioni disponibili in abbonamento: oltre ai multifunzione 3-in-1 ET-2850U e 4-in-1 ET-4850U, già disponibili in passato, sono stati aggiunti la stampante monocromatica ET-M1170U, l’entry-level ET-2870U e due multifunzione 4-in-1 (ET-5850U ed ET-16650U) con funzionalità avanzate (alimentatore automatico di documenti con scansione fronte/retro, cassetti carta ad alta capacità, connettività Ethernet e molto altro) particolarmente adatti ai professionisti e ai piccoli uffici.

ReadyPrint per le Partite IVA

Le novità introdotte in ReadyPrint sono molto rilevanti per l’Italia, dove da oggi anche le Partite Iva, siano esse aziende o singoli professionisti, possono registrarsi inserendo i dati di fatturazione, così da poter accedere ai rimborsi previsti dalla normativa.

Ci sono anche le card prepagate

L’offerta ReadyPrint è disponibile sul sito Epson, ma i clienti possono accedere al servizio anche acquistando le card presenti sulle principali catene retail specializzate in elettronica di consumo. Ogni card contiene un codice univoco, da inserire direttamente sul sito di Epson per finalizzare l’abbonamento.

Le card sono di tre tipi:

ReadyPrint Flex , di colore arancio, ha un costo di 5,00 euro e funziona a tutti gli effetti come una prepagata: acquistandola e registrandola sul sito Epson, il cliente otterrà automaticamente un credito a scalare dello stesso valore, da utilizzare per il pagamento dell’abbonamento mensile;

, di colore arancio, ha un costo di 5,00 euro e funziona a tutti gli effetti come una prepagata: acquistandola e registrandola sul sito Epson, il cliente otterrà automaticamente un credito a scalare dello stesso valore, da utilizzare per il pagamento dell’abbonamento mensile; ReadyPrint EcoTank per la casa , di colore viola, ha un costo di 49,99 euro che corrisponde al costo di attivazione una tantum per avere la stampante ET-2870U in comodato d’uso;

, di colore viola, ha un costo di 49,99 euro che corrisponde al costo di attivazione una tantum per avere la stampante ET-2870U in comodato d’uso; ReadyPrint EcoTank per l’ufficio, anch’essa di colore viola, ha un costo di 129,99 euro che corrisponde al costo di attivazione una tantum per avere la stampante ET-4850U in comodato d’uso.

Si desidera un modello EcoTank diverso? Nessun problema: in fase di attivazione della card EcoTank acquistata, il cliente ha la libertà di scegliere un modello differente tra quelli disponibili nel programma: selezionando una stampante con un valore più alto, dovrà semplicemente aggiungere la differenza di costo; se, invece, sceglierà una stampante più economica rispetto al costo della card, riceverà la differenza di prezzo come credito prepagato a scalare, da utilizzare per il pagamento mensile dell’abbonamento.