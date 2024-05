Sacchi Elettroforniture lancia il Progetto Greenhouse

I giovani sono il futuro, coloro che manderanno avanti il nostro Paese e, per questo, è importante investire su di loro, sulla loro formazione e sulla crescita continua nel mondo del lavoro, già dalle scuole. Per questo molte aziende creano programmi di orientamento al lavoro che possano preparare gli studenti ad affrontare le sfide professionali del futuro. Tra queste aziende c’è Sacchi Elettroforniture ha stretto una collaborazione strategica con Futurely, un programma di consulenza professionale che accompagna i giovani studenti in un percorso fisico e digitale per la definizione e la realizzazione delle proprie aspirazioni lavorative, operando in diverse città italiane. Il nostro programma educativo ha coinvolto finora 8 istituti tecnici e oltre 700 studenti, offrendo loro un percorso formativo mirato a sviluppare competenze fondamentali per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Sacchi Elettroforniture e Futurely presentano il Progetto Greenhouse

L’iniziativa di orientamento al lavoro, estesa in varie scuole del Nord Italia, da Milano a Torino, passando per Bergamo e La Spezia, offre ai giovani l’opportunità di esplorare le proprie passioni, sviluppando competenze specifiche e interagendo direttamente con i professionisti ed esperti di Sacchi Elettroforniture. Il percorso formativo, denominato Progetto Greenhouse, è strutturato in tre fasi progressive che consentono ai partecipanti di acquisire un crescente livello di competenza tecnica e commerciale in diversi ruoli di vendita, arricchito da esperienze pratiche sul campo.

Dichiarazioni

“Essere parte integrante della formazione delle nuove generazioni di professionisti nel settore elettrico è motivo di grande orgoglio per la nostra azienda”, ha affermato Marco Brunetti, Presidente di Sacchi Elettroforniture. “Futurely si impegna a sviluppare un programma d’eccellenza per sostenere gli studenti in uno dei momenti cruciali della loro vita, orientandoli verso scelte lavorative consapevoli. Siamo entusiasti di poter contribuire a questo processo grazie alla nostra passione, esperienza e competenza”.