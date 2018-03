La tecnologia Panasonic al servizio della GDPR

Stephen Yeo, Marketing Director di Panasonic Business, sottolinea l’importanza della tecnologia in ottica di compliance

Poiché i dispositivi in rete come gli impianti TVCC rappresentano un potenziale punto debole per la violazione dei dati, è essenziale che le aziende e le istituzioni valutino attentamente come evitare questo rischio, preparandosi all’entrata in vigore del GDPR (il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), prevista per il prossimo 25 maggio.

Lo sottolinea Stephen Yeo, Marketing Director di Panasonic Business, ricordando come, con la sua applicazione, le aziende dovranno fare molta attenzione a dove e come elaborano dati di vario genere, dai nomi e indirizzi degli utenti, alle riprese di videosorveglianza.

In pratica, infatti, il nuovo regolamento enfatizza la necessità di ottenere il consenso prima di qualsiasi contatto di marketing e vieta di trasferire dati personali a paesi esterni allo Spazio economico europeo (SEE), a meno che questi ultimi non siano in grado di garantire lo stesso livello di protezione delle informazioni previsto in Europa.

Soluzioni in linea con gli Articoli 32 e 35 della GDPR

Da qui lo spunto per parlare della tecnologia di people masking per gli impianti TVCC firmata Panasonic Business, grazie alla quale è possibile proteggere l’identità dei soggetti registrati e visualizzare le riprese effettive solo in caso di incidenti, come ad esempio furti.

«Un altro esempio – continua Yeo – è la tecnologia di rimozione automatica dei dati su scanner professionali. Questa funzionalità integrata nei più evoluti scanner, rimuove le informazioni dai dispositivi dopo il trasferimento dei documenti su pc, garantendo così una maggiore sicurezza dei dati trasmessi».

In risposta ai cambiamenti nell’acquisizione e memorizzazione delle riprese TVCC negli spazi pubblici, Panasonic offre soluzioni in linea con gli Articoli 32 e 35 della GDPR. Questi sistemi prevengono il furto dei dati e consentono di salvaguardare la sicurezza gli spazi pubblici, pur mantenendo la conformità alle leggi sulla riservatezza dei dati.

Grazie alla funzione “Secure Communication”, disponibile su tutte le nuove telecamere della serie iPro Extreme e True 4K di Panasonic, inoltre, le comunicazioni di videosorveglianza IP sono protette da attività illecite quali lo spoofing (la manipolazione dei dati), lo snooping (il furto di password) e la manomissione e alterazione di video.