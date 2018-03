Sygic entra nel programma ISV di Panasonic

Lo specialista in Professional Navigation entra a far parte del programma Independent Software Vendor di Panasonic

Con l’obiettivo di offrire le più avanzate soluzioni di navigazione con la propria gamma di notebook rugged Toughbook e tablet e dispostivi handheld Toughpad, Panasonic ha dato il benvenuto a Sygic nel proprio programma Independent Software Vendor.

Le soluzioni Sygic per navigazione, mapping e routing sono progettate per i settori del trasporto e della logistica, per la forza lavoro sul campo e i servizi di emergenza: più di 2.000 flotte aziendali e 1 milione di autisti professionisti le hanno già scelte a livello mondiale.

Nello specifico, con il suo Software Development Kit progettato per l’integrazione con sistemi e app di fleet e workforce management, Sygic Professional Navigation rappresenta una delle applicazioni di navigazione per flotte più flessibili sul mercato, e supporta tutti i principali sistemi operativi. Sygic offre alle flotte aziendali le mappe più aggiornate per quasi tutti i Paesi del mondo, comprensive di segnalazione dei limiti per mezzi pesanti e materiali pericolosi, fornite dai più importanti provider a livello globale e locale in più di 40 lingue.

Le mappe sono progettate per essere scaricate, pertanto la mancanza di segnale non crea alcun problema alla navigazione.

Come riferito in una nota ufficiale da Thomas Michalik, Head of Sales and Business Development di Sygic: «I notebook Toughbook e i tablet e dispositivi handheld Toughpad di Panasonic rappresentano l’hardware perfetto per un’integrazione efficace dei prodotti di navigazione e mapping Sygic con le applicazioni line-of-business e mission-critical di terze parti. Lavorare con un player europeo che occupa una posizione di leadership nel mercato dei notebook e tablet rugged, e che sta crescendo rapidamente nel segmento dei dispositivi handheld rugged, significa per noi creare una combinazione molto potente per rendere più efficienti le operazioni di flotte aziendali e logistica».

Il programma Independent Software Vendor di Panasonic è concepito per far incontrare le migliori soluzioni software aziendali per la mobilità con la gamma di dispositivi mobili rugged Panasonic, per offrire ai clienti soluzioni business progettate e collaudate per migliorare le prestazioni e la produttività della forza lavoro mobile.