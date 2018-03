La stampa 3D di HP a MECSPE

Allo stand j37, padiglione 6 della Fiera di Parma fino al 24 marzo, in mostra le principali novità nel mondo dell’additive manufacturing

Anche quest’anno HP partecipa a MECSPE, la fiera, diventata il principale punto di riferimento per l’Additive Manufacturing in Italia, che nel 2018 prevede di ospitare più di 2.000 espositori e oltre 45 mila visitatori con i suoi 12 saloni tematici articolati all’interno degli spazi del polo fieristico di Parma per mostrare come l’eccellenza della tecnologia può essere applicata all’industria manifatturiera.

Durante la fiera, presso lo stand J37 all’interno del Padiglione 6, HP presenta al pubblico, per la prima volta nel nostro Paese, la sua nuova famiglia di stampanti HP Jet Fusion 3D 300/500 che consente di produrre parti funzionali di grado ingegneristico a colori o in bianco e nero, con un controllo a livello di voxel, in una frazione del tempo rispetto alle altre soluzioni.

La nuova famiglia di stampanti a colori si affianca alle attuali soluzioni 3D Jet Fusion 3200/4200/4210 di livello industriale offerte da HP.

HP a MECSPE 2018

Presso lo stand HP sarà quindi possibile vedere per la prima volta in Italia, le innovative stampanti HP 3D Jet Fusion 580/380 e 540/340 color, insieme alle già conosciute HP 3D Jet Fusion 3200/4200/4210. Oltre alla gamma di sistemi per l’additive manufacturing, poi, i visitatori avranno l’opportunità di toccare anche con mano una selezione di parti prodotte da alcuni dei principali clienti e partner italiani di HP attraverso le soluzioni proposte dall’azienda, utilizzando alcuni dei nuovi materiali sviluppati dai centri di ricerca e sviluppo di HP, come HP 3D High Reusability PA 12, HP 3D High Reusability PA 11 e HP 3D High Reusability PA 12 Glass Beads. Giovedì 22 marzo alle ore 14 e sabato 24 marzo alle ore 11, presso l’area convegni dello spazio espositivo, infine, Davide Ferrulli, Sales e Channel Manager, 3D Printing Business di HP Italy, parteciperà come relatore a due panel dedicati rispettivamente alla prototipazione e alla produzione industriale, fornendo alcuni insight su trend di mercato e le ultime novità proposte e previste dall’azienda per il mondo della stampa 3D.