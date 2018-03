Più produttività alle utilities con il nuovo notebook Getac

L’ultimo convertibile rugged proposto da Getac sostiene la trasformazione digitale del settore



Rivisto e aggiornato il notebook convertibile rugged V110 di Getac promette di offrire maggiore efficienza del flusso di lavoro ai professionisti dei servizi che lavorano in prima linea.

Il produttore di soluzioni mobili ha aggiornato il suo notebook convertibile rugged V110, progettato per promuovere una maggiore produttività e flessibilità per i professionisti dei servizi attivi sul campo i cui settori stanno vivendo una crescente digitalizzazione.

Proprio loro hanno urgenza ridurre i costi, di reagire più in fretta ai problemi, di migliorare l’efficienza operativa, di informare i clienti in tempo reale e attenersi alle norme sempre più severe in materia di sicurezza e ambiente. Le strategie di trasformazione digitale basate sulle soluzioni mobili sono in grado di offrire l’agilità, l’efficienza e la reattività necessarie per migliorare significativamente la produttività dei lavoratori sul campo e l’impegno verso i clienti.

Per sostenerli il V110 propone l’affidabilità e la potenza necessarie per svolgere una serie di compiti in maniera efficiente durante un interno turno. È dotato anche dei più recenti processori Intel (Intel Kaby Lake Core i5 o i7), che garantiscono prestazioni di calcolo potenziate, l’uso dell’energia più efficiente e di batterie a lunga durata sostituibili durante il funzionamento per un uso ininterrotto.

In risposta alla crescita di attività di raccolta e scambio di dati, come le letture dei contatori, le segnalazioni di errori, la mappatura GIS, l’elaborazione di immagini e le esigenze di monitoraggio del tempo e delle attività, la nuova versione del V110 propone una telecamera posteriore a otto megapixel che consente ai lavoratori di immortalare rapidamente alcuni esempi di gestione di beni e componenti o di manutenzione dell’infrastruttura.

Poiché i lavoratori devono essere continuamente connessi, l’antenna proprietaria del V110 è stata progettata per fornire connettività wireless 4G LTE WWAN sul campo che, unita all’USB PowerShare 3.0 e a una serie di porte di entrata, consente di raggiungere velocità di download maggiori e di ridurre sempre più la dipendenza dai moduli cartacei. Il notebook V110 può anche essere agganciato nei veicoli e il dispositivo include un aggancio con Tri Pass Through per il collegamento simultaneo alle antenne GPS high-gain WWAN, WLAN e a quelle montate sul tettuccio dei veicoli sul campo.

La tutela dei dati operativi e infrastrutturali dei clienti è fondamentale per ogni azienda di servizi e quindi il V110 include una serie di caratteristiche di sicurezza, fra cui l’autenticazione sia Intel che Microsoft e i lettori di smart card. Il monitoraggio all’avvio e la protezione dell’apparecchio (con TPM 2.0) garantiscono che esso sia privo di manomissioni prima di lasciare il controllo al sistema operativo. BitLocker, invece, protegge i dati nei momenti di inattività, durante l’uso e in mobilità.

Utilizzabile come tablet o come notebook, a seconda delle esigenze del lavoro, il V110 è garantito contro l’acqua, l’ingresso di polvere, le cadute (da un massimo di 1,5 metri) e a una temperatura fra i – 21°C e i 60 °C (certificato IP65 e conforme anche agli standard militari MIL-STD 810G e MIL-STD 461G).