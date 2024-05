Il regalo per la festa della mamma te lo suggerisce HONOR

Ogni anno la scelta del regalo perfetto per la festa della mamma si complica. Quest’anno a darci qualche idea ci pensa HONOR. Se è vero che quel che conta è il pensiero, è anche vero che un regalo su misura dimostra appieno l’affetto che si vuole trasmettere!

Per l’occasione HONOR ha messo a punto una piccola guida con diverse proposte per suggerire a chi è alla ricerca, o deve ancora trovare l’ispirazione, il regalo per la festa della mamma.

Per l’occasione, fino al 12 maggio HONOR offre imperdibili sconti su tutti i suoi prodotti, a eccezione di HONOR Magic 6 Lite, HONOR 200 Lite e HONOR Pad 9. In particolare:

Uno sconto di 20€ ogni 200€ spesi

Uno sconto di 30€ ogni 300€ spesi

Uno sconto di 40€ ogni 400€ spesi

Inoltre, sarà possibile acquistare HONOR 90 Lite al prezzo scontato di 199€ invece di 299€ e HONOR Pad 8 al prezzo di 189€ invece di 349€.

Regalo per la festa della mamma: HONOR Magic V2 è l’ideale per la mamma multitasking

Dedicato a tutte le mamme tech addicted, che hanno sempre troppo da fare e finiscono per fare tutto insieme, HONOR si propone con il Magic V2. Il foldable inward di HONOR si presenta come il più sottile al mondo e la sua cerniera, realizzata in lega di titanio, è in grado di superare le 400.000 pieghe dimostrandosi così un device resistente che non rinuncia però all’eleganza del design. Il nuovo smartphone del brand sarà in grado di conquistare la mamma sempre al lavoro che si districa tra le varie schermate. Infatti, la funzionalità Dual Tasking Efficiency, abilitata da uno schermo diviso verticalmente, trasforma il multitasking in un’attività veloce e facile da gestire, consentendo agli utenti di destreggiarsi contemporaneamente tra lavoro e tempo libero. Il nuovo smartphone dal look sobrio e dalle linee pulite sarà in grado di conquistare anche la mamma più esigente.

HONOR Magic 6 Pro: fotografie degne della mamma aspirante fotografa

Honor Magic 6 Pro è il telefono top di gamma must per la mamma che vuole uno smartphone completo e alla moda. La sua colorazione verde lo rende un telefono che sa distinguersi, ma è il suo comparto fotografico il fiore all’occhiello: un teleobiettivo da 180 MP (f/2,6, OIS) con zoom ottico 2,5x e zoom digitale fino a 100x fanno del Magic 6 Pro uno smartphone in grado di realizzare scatti professionali in qualsiasi contesto. Inoltre, grazie al sistema HONOR AI Motion Sensing Capture, questo smartphone rappresenta un’ottima idea regalo per la festa della mamma: è l’ideale per la fotografia sportiva, che sia la partita di serie A oppure quella di basket della scuola, Honor Magic 6 Pro catturerà al meglio i momenti speciali!

HONOR Magic 6 Lite: dedicato a tutte le mamme sbadate

HONOR ha ideato il nuovo e resistente Magic 6 Lite per la mamma alla ricerca di un nuovo telefono perché quello vecchio si è rotto cadendo dalla scrivania. Infatti, il suo display integra la tecnologia HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop che conferisce allo smartphone una resistenza alle cadute e una durabilità di livello superiore. Certificato cinque stelle da SGS per resistenza complessiva alle cadute, il display HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, grazie anche all’uso di materiali di nuova generazione, utilizza una tecnologia di ammortizzazione avanzata, che aumenta la capacità di assorbire gli urti fino a 1,2 volte, garantendo la massima robustezza anche in caso di cadute da un’altezza di 1,5 metri e indipendentemente dal punto di impatto.

HONOR Magic Book X16: per la mamma in smartworking

Per chi ha bisogno di trovare un regalo per la festa della mamma che sia utile e che possa semplificare la vita e la routine della mamma impegnata a lavorare da casa, HONOR offre il nuovo Magic Book X16. Dotato di processori Intel CoreTM i5 di dodicesima generazione, il nuovo PC di HONOR garantisce prestazioni elevate in un design elegante ed essenziale, configurandosi come il modello perfetto per l’attività lavorativa. Inoltre, grazie alla sua batteria performante e alla funzione FN+P, che consente di passare liberamente dalla modalità Smart a quella High Powered, il device di HONOR si configura come l’alleato migliore per affrontare senza preoccupazioni e interruzioni la giornata di lavoro.

HONOR Pad 9: l’intrattenimento a portata di tablet

Per la mamma che non vuole rinunciare all’intrattenimento, il nuovissimo HONOR Pad 9 è il regalo giusto da scegliere per la festa della mamma. Dotato di un display HONOR FullView da 12,1 pollici e un sistema audio a otto altoparlanti è l’ideale da usare per godersi il proprio tempo libero. Inoltre, l’HONOR Pad 9 incorpora funzionalità di comfort visivo all’avanguardia come il Dynamic Dimming, che simula l’attività dei muscoli ciliari e riduce l’affaticamento degli occhi. D’ora in poi, che si tratti di guardare una partita o leggere un buon libro, non ne potrà più fare a meno!