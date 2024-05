Flex Antenna: l’antenna pieghevole e sagomabile di RFID Global

L’ultimo dispositivo lanciato da RFID Global, il distributore a valore aggiunto di sistemi RFID, NFC e Bluetooth Low Energy, si distingue per le sue caratteristiche customizzabili. L’azienda annuncia l’ingresso nel catalogo prodotti della nuova RFID UHF Flex Antenna: il dispositivo dalla forma piatta integra l’antenna Locfield che, essendo costituita da un cavo coassiale, si caratterizza dall’essere facilmente pieghevole e sagomabile ad hoc, in base all’area desiderata di rilevazione dei tag RFID.

Le caratteristiche della Flex Antenna

Sono due le peculiarità di spicco della Flex Antenna, che traspaiono anche dal suo nome: l’antenna può assume qualsiasi forma e dimensione, quindi customizzabile in base agli specifici bisogni progettuali.

Anche il rivestimento dell’antenna varia e si adatta al contesto operativo della tecnologia, dalla foam e gomma ad alta resistenza per l’industria al tessuto o pelle per un design più ricercato, ideale in un ambiente fashion.

Riflettendo le doti tecniche della Locfield integrata, la Flex Antenna si contraddistingue inoltre per la precisione dell’area di lettura dei tag RFID, eliminando l’inconveniente dei falsi positivi (lettura indesiderata dei tag RFID posti nelle vicinanze dell’antenna) e rilevando solamente i tag RFID posti su un’area circoscritta e delimitata dell’antenna stessa.

Il cuore della Flex Antenna

La Flex Antenna nasce dalla dinamica attività del dipartimento R&D di RFID Global per rispondere al meglio alle richieste del mercato (nello specifico, si tratta di un progetto nel settore del fashion retail) e incorpora al suo interno l’antenna Locfield, di cui riflette le peculiarità prestazionali.

Acronimo di Localized Electromagnetic Field, la Locfield è infatti un’antenna radiante ad onde stazionarie che, collegata a un reader RFID in banda UHF e potenziata e dai servizi di ingegnerizzazione messi in campo da RFID Global (ad esempio per evitare la perdita di energia oppure per superare la sfida di metalli e luiquidi, distanziando l’antenna di pochi cm), è in grado di rilevare tag RFID – quindi oggetti – posizionati in un’area circoscritta.

Gli sbocchi applicativi

La Flex Antenna è un dispositivio RFID che ben si presta con duttilità all’acquisizione automatica e contactless dei dati per l’identificazione e la tracciabilità in molteplici scenari, tra cui customer experience & smart shopping nel retail, monitoraggio dello stato di avanzamento produzione e stazione di lavoro nell’industria, sanità, aerospace & automotive.