I giochi online sono diventati sempre più popolari, ed avere un buon telefono è essenziale per godersi al 100% il divertimento. Con così tanti dispositivi tra cui scegliere, sapere quali sono quelli migliori è sicuramente una sfida. Naturalmente non tutti i giochi richiedono dispositivi con caratteristiche tecniche di alta gamma. Ad esempio, se si è appassionati di casinò games, oltre ovviamente ad utilizzare casinò online affidabili e sicuri, non è necessario un device di fascia alta, mentre se si tratta di giochi di avventura o di sport in cui l’esperienza di gioco deve essere davvero coinvolgente è bene puntare su smartphone di fascia alta o medio alta. Vediamoli insieme.

Cosa cercare in un telefono per giocare online

Quando si tratta di scegliere quale telefono acquistare per giocare online, è importante tenere presenti alcune caratteristiche hardware. Una grande quantità di RAM aiuterà ed eviterà di rallentare i giochi. Una buona batteria ti assicurerà che i tuoi giochi dureranno tutto il giorno. E un grande schermo aiuterà a ottenere un’esperienza di gioco più divertente.

Gli smartphone migliori per giocare online nel 2023

Ci sono molti telefoni sul mercato che sono ideali per giochi online. Ma ecco alcuni dei modelli che elimineranno tutti i problemi legati al gaming.

Samsung Galaxy S9 Plus

Il Samsung Galaxy S9 Plus è uno dei phablet più grandi e potenti del pianeta. Ha un processore Qualcomm Snapdragon 845 a otto core con 6 GB di RAM. Il sistema operativo di cui è dotato lo rende uno dei più aggiornati e convenienti per la riproduzione dei tuoi giochi preferiti. La fotocamera superiore ha una risoluzione di 12 megapixel e offre l’utilissima modalità dual-pixel. È anche dotato di una batteria da 3.500 mAh che offre una straordinaria durata della batteria.

Apple iPhone 11 Pro

L’iPhone 11 Pro di Apple offre prestazioni eccezionali e convincenti con il processore A13 Bionic e una robusta memoria RAM di 4 GB. Non è sorprendente che è una delle piattaforme di gioco più diffuse tra gli appassionati di gioco online. Il display ha una risoluzione di 2.436×1.125 pixel e una densità di pixel di 458 PPI. La batteria a lunga durata offre fino a 4 ore in più rispetto al predecessore iPhone XS.

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro è uno dei telefoni più potenti, con un processore Kirin 980 octa-core con 6 GB di RAM. Ha una straordinaria fotocamera Quad da 40 MP e offre la ricarica wireless rapida. Il display a schermo intero da 6,4 pollici è perfetto per una visione nitida dei tuoi giochi online. Viene anche fornito con una miriade di funzionalità che consentono agli utenti di ottimizzare la loro esperienza di video o di gioco. Questo smartphone è inoltre resistente all’acqua e alla polvere, con una batteria a lunga durata che offre fino a 1.400 ore di standby.

Xiaomi Mi 9

Il Xiaomi Mi 9 è un altro dispositivo eccellente per i tuoi giochi online. È dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 855 octa-core, con 6 GB di memoria di sistema RAM. Viene fornito con un display AMOLED da 6,5 pollici con bordi curvi e risoluzione Full HD+. La fotocamera principale posteriore supporta la tecnologia Super Night Scene e offre una risoluzione di 48 megapixel. La batteria da 3.500 mAh lo rende ancora più resistente e garantisce fino a 18 ore di riproduzione video.

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro è uno smartphone di fascia alta che offre prestazioni eccezionali ed esperienze immersive. Il processore Qualcomm Snapdragon 855 a otto core supporta tutte le ultime accelerazioni grafiche e garantisce che tu possa goderti i tuoi giochi senza alcun ritardo o impaccio. Lo schermo Fluid AMOLED da 6,7 pollici offre risoluzioni di 3120 x 1440 pixel con un refresh rate di 90 Hz. Viene fornito con 6 GB di RAM e una straordinaria fotocamera anteriore da 16 megapixel. La batteria da 4.000 mAh consente un’esperienza di gioco senza interruzioni.

Come possiamo vedere le alternative non mancano e sono tutte piuttosto interessanti. Abbiamo volutamente inserito tutti smartphone piuttosto potenti in modo da garantire sessioni di gioco anche fuori casa di livello molto alto.