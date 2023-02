Red Hat Partner Subscriptions: nuova formula di sottoscrizioni per i partner da Red Hat

Red Hat Partner Subscriptions è il nuovo modello di sottoscrizione gratuito di Red Hat che fornisce ai partner un accesso più ampio al portfolio open hybrid cloud dell’azienda per poter sviluppare soluzioni software e proof-of-concept, testare i prodotti, approfondire le competenze tecniche e altro ancora.

Red Hat Partner Subscriptions mette a disposizione dei partner soluzioni, dal valore potenziale di migliaia di dollari, che consentiranno loro sviluppare e vendere soluzioni basate su software open source di livello enterprise per migliorare l’efficienza operativa e le capacità tecniche dei clienti. Sostituendo le tradizionali sottoscrizioni Not-for-Resale, Red Hat Partner Subscriptions offre ai partner un accesso più completo alle piattaforme leader di Red Hat, tra cui Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift e Red Hat Ansible Automation Platform, nonché alle offerte supportate, per abilitare lo sviluppo di una più ampia gamma di casi d’uso aziendali e tecnici.

Stefanie Chiras, senior vice president, Partner Ecosystem Success, Red Hat, ha dichiarato: “Solo attraverso un ecosistema di partner collaborativo e competente è possibile esplorare tutte le opportunità di trasformazione dell’open hybrid cloud e, di conseguenza, incrementare i risultati di business dei nostri clienti. Red Hat si impegna a catalizzare l’innovazione open source attraverso i partner consentendo un accesso più vasto alle proprie tecnologie e risorse. Con le novità portate da Red Hat Partner Subscriptions, i partner avranno la massima visibilità del portfolio open hybrid cloud di Red Hat per alimentare risultati di business reali e favorire il successo dei clienti”.

Steve White, Program Vice President, Channels and Alliances, IDC ha aggiunto: “Nell’attuale panorama di mercato, sia i clienti che i partner si trovano a dover essere sempre performanti e alimentare la crescita navigando tra tecnologie emergenti, cambiamenti nei modelli di business e nuovi metodi di collaborazione. Pertanto, è fondamentale che i vendor software contribuiscano al potenziamento dei partner, per costruire un ecosistema agile, efficiente e affidabile, in grado di reagire rapidamente all’evoluzione delle richieste dei clienti. Red Hat Partner Subscriptions offre ai partner un percorso semplificato e completo per rafforzare il proprio business e fornire soluzioni, competenze e supporto sulle tecnologie Red Hat”.

I principali vantaggi per i partner includono:

· Accesso a centinaia di sottoscrizioni self-support per il portfolio open hybrid cloud di Red Hat, con la possibilità di combinare sottoscrizioni e prodotti.

· Utilizzo esteso di software singolo e multiutente per sviluppo test, formazione interna, dimostrazioni, proof-of-concept e altro ancora.

· Possibilità di utilizzo on-premise o in qualsiasi cloud pubblico.

· Supporto Red Hat Standard gratuito per un massimo di cinque contatti, con la possibilità di effettuare l’upgrade per aggiungere altri contatti o usufruire del supporto di Red Hat Premium.

· Validità per tutte le versioni, le varianti, gli aggiornamenti dei pacchetti e i componenti aggiuntivi dei prodotti Red Hat generalmente disponibili, nonché le versioni Beta pubbliche.

Red Hat Partner Subscriptions è già disponibile per tutti i Business Partner Red Hat: Ready, Advanced e Premier, ma è accessibile anche per i partner tecnologici Red Hat che hanno completato o stanno completando le certificazioni di prodotto con Red Hat.