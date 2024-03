Canon a Drupa 2024 con uno stand ricco di novità

A Drupa 2024, l’evento rivolto all’industria globale della stampa, che si terrà a Düsseldorf, dal 28 maggio al 7 giugno 2024, Canon lancerà il claim “The Power to Move“. Nel corso dell’evento, l’azienda nipponica presenterà una potente combinazione di innovazioni tecnologiche ed eccellenti servizi di assistenza, grazie al supporto di un team di esperti che aiuterà i fornitori di servizi di stampa (PSP) a scoprire come trasformare il loro business. Lo spazio espositivo accoglierà l’intero portfolio di tecnologie di stampa di produzione: dalle stampanti toner e inkjet a foglio alle linee di produzione inkjet a modulo continuo ad alta velocità, dalle stampanti a piano fisso e roll-to-roll per il grande formato fino alle stampanti digitali di etichette.

Qualche anticipazione sullo stand Canon

Simulando scenari reali, le soluzioni di produzione end-to-end combineranno nuovi approcci alla gestione del flusso di lavoro, diverse tipologie di supporti di stampa e dispositivi di pre e post-produzione di oltre dieci partner tecnologici. I visitatori scopriranno le numerose possibilità creative e commerciali offerte dalla stampa digitale on-demand attraverso storie di successo dei clienti, applicazioni innovative e modelli di business inediti.

Al centro di uno spazio espositivo di 4.600 m2, Canon presenterà “The Core“: un’area dal forte impatto emotivo, dedicata all’esplorazione immersiva e multisensoriale che offrirà una prospettiva insolita e al tempo stesso capace di mostrare il potere creativo e comunicativo della stampa. Una riprova di come le esperienze di imaging possano arricchire la vita delle persone e delle aziende.

Intorno a “The Core” saranno disposte a raggiera le tecnologie Canon, suddivise per segmento industriale: stampa commerciale, editoria (compresi i libri), comunicazioni promozionali (compresi direct mail e retail), etichette e packaging, interior décor, oltre alla stampa in-house e CAD. Durante tutto l’evento si terranno dimostrazioni live in cui le soluzioni di stampa realizzeranno un’ampia gamma di applicazioni, mostrando in diretta una grande varietà di prodotti realizzabili per questi segmenti. Inkjet o toner, colore o bianco e nero, piccolo o grande formato: gli esperti Canon saranno a disposizione dei visitatori e delle aziende di stampa, di qualsiasi tipo e dimensione, nella scelta della tecnologia digitale, del flusso di lavoro e dei supporti di stampa più adatti a loro. Il tutto, tenendo conto delle operazioni, dei volumi di produzione, del profilo dei clienti e delle aspirazioni di crescita.

Per la prima volta a Drupa, Canon dimostrerà la propria competenza come un partner fidato del mercato delle etichette e del packaging, presentando dal vivo la produzione di etichette, cartone pieghevole e ondulato.

Uno spazio dedicato alla sostenibilità

L’area “Printworks” dello stand è dedicata alle persone, al pianeta e a ciò che è possibile fare per rispettare l’ambiente. I visitatori potranno trarre ispirazione dalle strategie messe in atto dai clienti per realizzare una crescita sostenibile e scoprire come Canon ha collaborato con loro per implementare soluzioni efficaci. Quest’area illustra, inoltre, le iniziative portate avanti dall’azienda per promuovere l’innovazione ed esercitare un impatto positivo nel settore. ‘Printworks’ è anche lo spazio destinato all’incontro con gli esperti di produzione, applicazioni e sviluppo del business. Qui, sarà possibile scoprire e chiedere consigli su tematiche che spaziano dal miglioramento dell’efficienza produttiva al controllo della qualità e la gestione del colore, passando per la selezione dei supporti, il servizio di pre e post installazione e i modelli di assistenza, fino alla sostenibilità. Un servizio di consulenza a 360° fondamentale per la crescita aziendale.

L’importanza che Canon attribuisce alla sostenibilità si rifletterà in ogni angolo dello stand: dalle caratteristiche dei singoli prodotti alla progettazione dello spazio espositivo fino alla scelta delle applicazioni stampate, molte delle quali interessano in modo specifico i progetti di visitatori o communities. I dati ambientali relativi a tutte le soluzioni e i supporti presenti nello stand saranno messi in evidenza.

Le innovazioni tecnologiche di Canon

I visitatori di Drupa saranno i primi in Europa a scoprire le importanti innovazioni introdotte da Canon nella Stampa di produzione, tra le quali:

La prima apparizione Europea della nuova stampante digitale di etichette LabelStream LS2000, dopo l’esposizione in Giappone in occasione di Canon Expo 2023. La disponibilità della nuova serie LabelStream è prevista per il 2025

Il debutto europeo della nuova stampante inkjet a foglio varioPRINT iX1700. Questa soluzione sarà disponibile nel 2025

Le novità di gamma per Canon ProStream e Canon ColorStream, nuove stampanti inkjet a modulo continuo, ad alta velocità: la serie ProStream 2000 e la ColorStream 8200 (Scopri di più nel comunicato stampa dedicato a ProStream 2000 e ColorStream 8200)

La nuova tecnologia a piano fisso per grandi formati Arizona 2300 FLXflow con PRISMAelevate XL

La nuova serie imagePROGRAF PRO per la stampa fotografica e artistica

La nuova serie imagePROGRAF GP per la produzione di poster

Queste innovazioni comprendono sia i continui miglioramenti apportati al portfolio esistente sia nuovi prodotti rivoluzionari. Si tratta della dimostrazione concreta dell’impegno verso i mercati della stampa, nonché degli ingenti investimenti in ambito di Ricerca e Sviluppo. Canon punta a offrire maggiore potenza di stampa, espandendo la gamma di applicazioni e integrando funzioni di automazione intelligente, consapevole che le aziende sono alla ricerca di miglioramenti sostanziali in termini di produttività, versatilità ed efficienza, riducendo al minimo gli sprechi. Per i clienti, ciò significa semplificare le operazioni di routine e focalizzare l’attenzione sul valore della propria offerta.

Completano l’esposizione le stampanti a colori serie imagePRESS V e le stampanti monocromatiche delle serie varioPRINT TITAN e QUARTZ. Si aggiungono i sistemi di stampa grande formato professionali e della serie Colorado M, presente anche nella configurazione UVgel Print Factory.

Tutti i sistemi saranno gestiti attraverso la suite software PRISMA per i flussi di lavoro di produzione.

Dichiarazioni

Jennifer Kolloczek, Senior Director, Marketing & innovation, Production Printing, Canon EMEA, ha commentato: “Negli otto anni trascorsi dall’ultima partecipazione a Drupa, Canon ha collaborato con successo con numerosi PSP e si è confermata leader nel settore della stampa inkjet di produzione, raggiungendo una posizione di primo piano nei segmenti modulo continuo, foglio e grande formato. Siamo felici di condividere i frutti dei continui investimenti nell’innovazione tecnologica e commerciale e di presentare il nostro ampio portfolio di tecnologie per la stampa di produzione digitale, di etichette e packaging. Un ecosistema pronto a supportare la crescita dei clienti e le loro necessità di diversificazione della produzione. Daremo risalto anche alle numerose partnership che ci aiutano a promuovere l’adozione della stampa digitale, a innovare e a ispirare cambiamenti significativi verso un futuro più sostenibile“.